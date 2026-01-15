Logo
Đokić održao sastanak sa upravom preduzeća RiTE Ugljevik

15.01.2026

16:53

Ђокић одржао састанак са управом предузећа РиТЕ Угљевик
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Petar Đokić danas je posjetio Rudnik i termoelektranu Ugljevik i održao radni sastanak sa upravom preduzeća.

Direktor preduzeća Žarko Novaković sa saradnicima je upoznao ministra sa aktuelnom situacijom, odnosno tekućim aktivnostima i izazovima u funkcionisanju Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

Novaković je izrazio nadu da će se zajedničkim angažovanjem stručnih lica RiTE Ugljevik, Elektroprivrede Republike Srpske, resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske doći do rješenja aktuelnih problema u ovom strateški važnom preduzeću.

Petar Đokić

RiTE Ugljevik

