Đokić održao sastanak sa upravom preduzeća RiTE Ugljevik

Ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Petar Đokić danas je posjetio Rudnik i termoelektranu Ugljevik i održao radni sastanak sa upravom preduzeća.

Direktor preduzeća Žarko Novaković sa saradnicima je upoznao ministra sa aktuelnom situacijom, odnosno tekućim aktivnostima i izazovima u funkcionisanju Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

Novaković je izrazio nadu da će se zajedničkim angažovanjem stručnih lica RiTE Ugljevik, Elektroprivrede Republike Srpske, resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske doći do rješenja aktuelnih problema u ovom strateški važnom preduzeću.