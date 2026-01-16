Sve staje 26. januara: Vozači kamiona najavili blokadu 14 graničnih prelaza prema EU

Vozači kamiona iz Srbije i BiH najavili su potpunu blokadu teretnih graničnih prelaza ka Evropskoj uniji 26. januara zbog problema koje im stvara novi Entry-Exit sistem (EES), koji bilježi ulazak i izlazak prevoznika.

Biće blokirano 14 graničnih prelaza uključujući i Preševo, a na ovaj drastičan korak kamiondžije su se odlučile nakon što Brisel nije uvažio zahteve i sugestije prevoznika o olakšavanju procedura na granicama.

Blokada teretnih terminala

Kako je naglasio Neđo Mandić, predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije protesti ne odnose na putničke prelaze, već isključivo na teretne terminale gdje će kamioni biti parkirani tako da neće biti moguće ulaziti ili izlaziti sa robom.

Kako je za Biznis Kurir pojasnio Mandić, danas će u Beogradu održati konferenciju za medije predstavnici Poslovnog udruženja "Međunarodni transport" Beograd, Konzorcijuma "Logistika Bosne i Hercegovine" i Udruženja međunarodnih prevoznika tereta Crne Gore na kojoj će iznijeti više detalja o samom protestu, ali i upozoriti na dugoročne posljedice koje će početi da trpe privrede Srbije, BiH i Crne Gore nakon što od 10. aprila u potpunosti stupi na snagu EES sistem.

Praktično to znači zabranu ulaska u zemlje Šengena srpskim, bh. i crnogorskim vozačima zbog prekoračenja broja dozvoljenih dana samo zato što su radili svoj posao. To za posljedicu može imati potpuno urušavanje transporta odnosno uvoza i izvoza što će pogoditi regionalnu privredu i trgovinu, te naneti ogromnu štetu svima, dok se vozačima ugrožava pravo na rad i egzistenciju.

Kamioni čekaju satima

Kako upozoravaju prevoznici najveći problem je nedostatak infrastrukture, obučenog osoblja kao i neprilagođenosti teretnih terminala novim EES procedurama. Zbog toga vozači na granicama čekaju satima što ima lančani efekat na snabdijevanje i izvoz. Umjesto da se digitalizacijom ubrza protok robe EES sistem stvara dodatne barijere za prevoznike iz zemalja van EU uz ozbiljne posljedice po regionalnu privredu.

Kako je više puta isticao Mandić, oni su slali pisma Evropskoj komisiji i vlastima u Srbiji i BiH, tražili su sastanke sa nadležnima u Briselu, ali konkretnih odgovora nije bilo zbog čega su odlučili da radikalizuju protest. Primjena EES sistema što podrazumijeva biometrijsku registraciju vozača, provjeru boravka u prethodnih 180 dana i usklađivanje podataka u više baza već je dovelo do kilometarskih kolona kamiona i višesatnih čekanja na granicama posebno na najfrekvetnijim prelazima prema Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj.

Vozači se žale i na problem različitog tumačenja zakona iz Brisela što zavisi od nacionalnih službi samih država članica EU, pa se događa da vozač sa kamionom prođe jednu granicu, ali da bude vraćen sa sljedeće što dodatno usporava i komplikuje prelazak granica.

Šta je EES sistem?

Evropski sistem ulaska/izlaska (EES) počeo je sa postepenom primjenom 12. oktobra 2025. godine, a puna implementacija očekuje se 10. aprila 2026. godine. Cilj je da se na granicama pečatiranje pasoša zamjeni elektronskim bilježenjem biometrijskih podataka (fotografija i otisci) za državljane zemalja van EU.

Cilj je bio da se digitalizacijom ubrza proces evidentiranja ulaza i izlaza putnika, ali se u praksi dogodilo suprotno i EES sistem je izazvao ogromne gužve na svim graničnim prelazima i to ne samo na teretnim već i putničkim terminalima. EES sistem je uveden kao modernizacija kontrole spoljnih granica zemalja EU kako bi se sprečilo prekoračenje dozvoljenog boravka i ilegalnih ulazaka u zemlje Šengena.