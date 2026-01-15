Logo
Preminuo 26-godišnji vozač kamiona Admir Huremović

15.01.2026

11:28

Преминуо 26-годишњи возач камиона Адмир Хуремовић
Kompletnu transportnu i vozačku zajednicu u Bosni i Hercegovini potresla je vijest o preranoj smrti Admira Huremovića, zvanog Hurem, vozača firme Oniks Transporti iz Tešnja.

Admir Huremović je preminuo u srijedu, 14. januara 2026. godine, u 26. godini života, ostavivši iza sebe porodicu, prijatelje, kolege i brojne ljude koji su ga poznavali i poštovali – piše Crna-Hronika.

Bio je aktivan član vozačke zajednice, kolega na kojeg se uvijek moglo računati, ali i veliki humanitarac. Bez potrebe za isticanjem, učestvovao je u brojnim humanitarnim akcijama, redovno uplaćujući dobrovoljne priloge i pomažući drugima. U kratkom životnom vijeku, Admir se ostvario kao čovjek, kolega i prijatelj, ostavivši snažan trag među ljudima koji su ga poznavali.

Полиција Републике Српске

Hronika

Banjaluka: Uhapšeno osam lica zbog droge

Njegov odlazak posebno je potresao kolege vozače, koji se danas, na Svjetski dan vozača, u tišini i s tugom opraštaju od svog mladog kolege. Kako poručuju, ovako tužan Dan vozača dugo se ne pamti.

Prema informacijama sa smrtovnice, sahrana i ukop Admira Huremovića klanjaće se u petak, 16. januara 2026. godine, u 14:30 sati.

U žalosti su ostali otac Nedžad, majka Fatima, brat Asmir sa suprugom Nedinom, d‌jevojka Emina Mešić sa porodicom, nana Fatima, amidže, tetke, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

