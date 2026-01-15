Ristić najavljuje novi ledeni talas: Biće jači i duži od prethodnog

Zima se ne predaje! Snijeg i led se još nisu svuda istopili, a Srbiju već čeka novi ledeni udar. Do kraja ove sedmice nećemo se smrzavati, temperatura će biti i do 10 stepeni, ali već za vikend stižu olujni udari košave, a već od 24. januara nam stiže sibirski mraz s temperaturama i do minus 10 stepeni! Biće toliko hladno da se i Dunav može zalediti.

Ledeni talas iz kog je Srbija izašla juče donio je zemlji i građanima mnogobrojne probleme. Vanredna situacija na snazi je u devet opština u Srbiji, dok je u utorak u Loznici ukinuta.

Meteorolog amater Ivan Ristić rekao je za Kurir da će otopljenje potrajati do kraja ove radne nedjelje, kao i da će maksimalne dnevne temperature biti između pet i 10 stepeni, a u jutarnjim časovima oko nule.

- U manje urbanim sredinama biće slab mraz, te je potreban oprez. Za vikend dolazi promjena vremena, sibriski anticiklon kreće prema Evropi i njegova južna strana preko Vlaške nizije prema nama donosi hladan vazduh.

Tokom vikenda temperature će biti u postepenom padu i očekuju se olujni udari košave. Između petka i subote temperatura će pasti za pet stepeni, a u nedjelju će svuda biti oko nule - naveo je Ristić.

Snijeg ispod Save i Dunava

U utorak i srijedu očekuje se da košava oslabi i polako prestane.

- Oko 24. januara stiže nam jače zahlađenje sa sjeveroistoka Evrope i temperature će biti u osetnom padu zbog razvoja ciklona u Sredozemlju. Očekuje se i snijeg, pogotovo južnije od Save i Dunava, više snijega će u ovom talasu biti južnije, prema sadašnjim prognozama.

Ovaj hladni talas djeluje da može biti jači u smislu temperatura od prethodnog, a može i duže da potraje - upozorava sagovornik.

Za sada Ristićevi modeli ne pokazuju da će biti previše snijega, ali će svakako novi ledeni talas biti hladniji od prethodnog.

- Ovaj talas zahvatiće cijelu Evropu, postoji velika šansa da dođe do zaleđivanja Dunava, koji je već počeo da ledi. Što se tiče maksimalnih dnevnih temperatura, kretaće se od minus pet do minus 10 tokom dana. Biće baš hladno.

Otopljenje tek slijedi u drugoj dekadi februara, deluje da može da bude jače otopljenje. Ne treba da nas iznenade ni proljećne temperature, koje mogu biti i 15 i 20 stepeni - zaključio je.