Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

Međutim, pored nacionalne penzije, Ana ima i inostranu i to tako što je u Austriji sebi uplaćivala doprinose, kao istaknuti estradni umjetnik.

Pjevačica je prvu penziju dobila u martu 2023. godine.

- Imam dvije penzije, jednu austrijsku i jednu našu - rekla je Bekuta jednom prilikom, naglasivši da je penzionerka samo na papiru.

- Pjevaću dok sam živa, o penziji ne razmišljam - rekla je Ana.

- To mi je rekla moja astrologica, nema šanse da odem u penziju, kaže: "Ti i penzija, ma nema šanse." Meni nema penzije, radićemo ovo dok smo živi - objasnila je Bekuta za Grand.

U emisiji "Zvezde Granda", Marija Šerifović je otkrila da i je njena majka Verica, takođe, na isti način ostvarila primanja sa obe strane.

Bekuta napadnuta u Čačku

Anu je 13. januara grupa građana zasula grudvama dok je pjevala doček Srpske nove godine na Trgu u Čačku.

Manja grupa pojedinaca iz publike izazvala je pjevačicinu reakciju i djelimični prekid koncerta, pošto su Anu i njene muzičare gađali grudvama.

Iako je nastup protekao uz buku pištaljki, zvižduka i vuvuzela, situacija je eskalirala u trenutku kada su iz pravca okupljenih prema pjevačici bačene grudve.

