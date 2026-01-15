Logo
Large banner

Saša Popović bio je kum voditeljki: Promijenio joj je život, malo ko zna šta je učinio za nju

15.01.2026

08:36

Komentari:

0
Саша Поповић био је кум водитељки: Промијенио јој је живот, мало ко зна шта је учинио за њу
Foto: Youtube screenshot

Saša Popović pomogao je mnogim pjevačima, a voditeljki Jovani Pešić bio je i kum.

Saša Popović je prije 27 godina krstio Jovanu, a ona je jednom prilikom otkrila kako su se njih dvoje upoznali.

Евро паре новац

Zanimljivosti

Stiže veliki novac: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 22. januara

- Tačno je da u životu ništa nije slučajno. Kada sam bila detence, živjela sam s majkom, pokojnim tatom i bratom u stanu. Tada su se roditelji borili s troškovima života. Nažalost, tata i mama su se razboljeli. Hvala Bogu, mama je preživjela, a kada je tata preminuo, preuzela je ulogu glave porodice. Družila se s teta Macom u bloku gdje smo živjeli i išla kod nje na kafu. U istoj zgradi je živio Saša Popović. Desila se situacija da su se moja mama i Saša dva puta sreli u istom danu. On joj je rekao: "Treći put, ja častim". Hvala Bogu, što se zaista desio taj treći put - rekla je Jovana i istakla da se Saša sažalio na njenu životnu priču.

Елора Ели Ен Рад

Svijet

Djevojčica (4) umrla od gripa koji je zahvatio porodicu tokom praznika, roditelji očajni: "Zašto ona?!

- Kada je čuo životnu priču moje mame, pošto je oduvijek bio ljudina, predložio joj je da radi kod njega, da mu pegla i sređuje stan dok je on na putu. Kada su Lepa Brena i Saša odlučili da otvore svoju produkciju "Grand", zaposlio je mamu. Tamo je radila do penzije. Pomogao nam je da budemo stabilna porodica. Recimo, kada sam doživjela udes, želio je da snosi troškove popravke. Ono što je istina 100 posto jeste da je Saša osoba čiju bismo sliku trebalo da držimo kao ikonu. Boljeg čovjeka upoznala nisam, niti vjerujem da će se na svijetu pojaviti neko kao on. Bratu i meni je pomogao i u školovanju, u našem dnevnom životu. Studirala sam menadžment. Imali smo obaveznu praksu. Nisam znala gdje ću i šta ću, a na fakultetu su nam preporučili da to budu mediji. Saša je zvao prijatelje i zamolio da odradim sate prakse na Pinku. Opravdala sam povjerenje i, kada se završila praksa, zvali su me da se vratim na Pink. Dobila sam ponudu da posao koju sam prihvatila.

Jovana je istakla da je njena želja bila da joj Popović bude kum na krštenju.

Саша Поповић јој био кум
Saša Popović joj bio kum

- Tačno 1998. godine sam odlučila da se krstim i imala sam želju iz poštovanja i zahvalnosti da me Saša krsti, i to se desilo u Crkvi Svete Petke. Nekoliko godina kasnije, prije odlaska u vojsku, i moj brat je želio da ga Saša krsti. Mi smo mu i više nego zahvalni na svemu - rekla je ona svojevremeno.

Podijeli:

Tagovi:

Saša Popović

Zvezde Granda

voditeljka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шест корисних ствари: Шта се дешава са тијелом ако свако јутро попијемо чашу расола

Savjeti

Šest korisnih stvari: Šta se dešava sa tijelom ako svako jutro popijemo čašu rasola

2 h

0
Расту цијене некретнина, прате их и кирије

Svijet

Rastu cijene nekretnina, prate ih i kirije

2 h

0
Нова трагедија на Тајланду: Кран згњечио два возила, има мртвих

Svijet

Nova tragedija na Tajlandu: Kran zgnječio dva vozila, ima mrtvih

2 h

0
Бек Далас Маверикса Брендон Вилијамс, десно, шутира ка кошу док бек Денвер Нагетса Тим Хардевеј млађи, лијево, и бек Џејлен Пикет, у центру, током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице у сриједу, 14. јануара 2026. године, у Даласу.

Košarka

Denver može i bez Jokića, Dalasu presudile povrede

2 h

0

Više iz rubrike

Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк

Scena

Miljana Kulić diskvalifikovana iz Elite, tuži je Pink

2 h

0
"Због тебе сам испала будала пред камерама" Мина кости бијесна на Каспера

Scena

"Zbog tebe sam ispala budala pred kamerama" Mina kosti bijesna na Kaspera

3 h

0
Даниац Ристовски бивша супруга Лазара Ристовског

Scena

Danica Ristovski pobjesnila zbog pitanja o razvodu

12 h

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner