Saša Popović bio je kum voditeljki: Promijenio joj je život, malo ko zna šta je učinio za nju

Saša Popović je prije 27 godina krstio Jovanu, a ona je jednom prilikom otkrila kako su se njih dvoje upoznali.

- Tačno je da u životu ništa nije slučajno. Kada sam bila detence, živjela sam s majkom, pokojnim tatom i bratom u stanu. Tada su se roditelji borili s troškovima života. Nažalost, tata i mama su se razboljeli. Hvala Bogu, mama je preživjela, a kada je tata preminuo, preuzela je ulogu glave porodice. Družila se s teta Macom u bloku gdje smo živjeli i išla kod nje na kafu. U istoj zgradi je živio Saša Popović. Desila se situacija da su se moja mama i Saša dva puta sreli u istom danu. On joj je rekao: "Treći put, ja častim". Hvala Bogu, što se zaista desio taj treći put - rekla je Jovana i istakla da se Saša sažalio na njenu životnu priču.

- Kada je čuo životnu priču moje mame, pošto je oduvijek bio ljudina, predložio joj je da radi kod njega, da mu pegla i sređuje stan dok je on na putu. Kada su Lepa Brena i Saša odlučili da otvore svoju produkciju "Grand", zaposlio je mamu. Tamo je radila do penzije. Pomogao nam je da budemo stabilna porodica. Recimo, kada sam doživjela udes, želio je da snosi troškove popravke. Ono što je istina 100 posto jeste da je Saša osoba čiju bismo sliku trebalo da držimo kao ikonu. Boljeg čovjeka upoznala nisam, niti vjerujem da će se na svijetu pojaviti neko kao on. Bratu i meni je pomogao i u školovanju, u našem dnevnom životu. Studirala sam menadžment. Imali smo obaveznu praksu. Nisam znala gdje ću i šta ću, a na fakultetu su nam preporučili da to budu mediji. Saša je zvao prijatelje i zamolio da odradim sate prakse na Pinku. Opravdala sam povjerenje i, kada se završila praksa, zvali su me da se vratim na Pink. Dobila sam ponudu da posao koju sam prihvatila.

Jovana je istakla da je njena želja bila da joj Popović bude kum na krštenju.

Saša Popović joj bio kum

- Tačno 1998. godine sam odlučila da se krstim i imala sam želju iz poštovanja i zahvalnosti da me Saša krsti, i to se desilo u Crkvi Svete Petke. Nekoliko godina kasnije, prije odlaska u vojsku, i moj brat je želio da ga Saša krsti. Mi smo mu i više nego zahvalni na svemu - rekla je ona svojevremeno.