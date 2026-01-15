Logo
"Zbog tebe sam ispala budala pred kamerama" Mina kosti bijesna na Kaspera

Kurir

15.01.2026

07:14

"Због тебе сам испала будала пред камерама" Мина кости бијесна на Каспера
Foto: Printscreen/Instagram

Kasper je doputovao iz Njujorka u Srbiju kako bi praznike proveo sa pjevačicom, ali stvari među njima nisu protekle baš onako kako je Mina zamišljala

Veza Mine Kostić i njenog partnera Maneta, koji je poznatiji kao Kasper, doživjela je prvi ozbiljan test! I to kada se konačno upoznali licem u lice poslije šest mjeseci veze na daljinu. Naime, Kasper je doputovao iz Njujorka u Srbiju kako bi praznike proveo sa pjevačicom, ali stvari među njima nisu protekle baš onako kako je Mina zamišljala.

Kasper vodio glavnu riječ što se Mini nije dopalo ako je suditi po grimasama na njenom licu, a opšta pometnja je nastala kada su različito odgovorili na ključna pitanje - da li bi Mina otišla kod njega u Njujork da žive zajedno! Njen odgovor je bio kao iz topa da bi rado otišla u Ameriku, dok je Kasper preko nje izjavio kako on to ne bi dozvolio jer Mina ima kćerku, te da mora da bude uz nju dok ne završi školu, a da će on povremeno dolaziti u Srbiju jer ne može bez Njujorka.

Mina Kostić pleše za Kaspera

„Moji planovi u narednim godinama jesu vezani za Srbiju. Mini ne bih dopustio da napusti sve i zbog mene se preseli preko okeana. Ona ima kćerku koja ovde ide u školu, prvo dijete, pa sve ostalo. Sa Minom mi je prelijepo i mogu da kažem da je žena mog života“, rekao je Kasper.

Мина костић каспер

Scena

Komšije prijete policijom Mini i Kasperu, otkrili sve javno

"Iako je njegova izjava bila razumna, Mina to nije doživjela na isti način. „Njoj se nije dopalo što je ona kao iz topa rekla da bi se zbog njega preselila, a on ju je poklopio. Iako on nije imao lošu namjeru, već je to rekao iz najboljeg razloga, Mina se naljutila jer je shvatila da je ispala smiješna pred kamerama, pa se sada taj snimak vrti na svim društvenim mrežama“, otkriva izvor blizak pjevačici.

Mina je očekivala da će Kasper barem razmotriti mogućnost zajedničkog života u Americi, jer je on već godinama tamo ima stabilan život, a njegova čvrsta odluka jeste da ta opcija ne postoji. To je kod Mine izazvalo pomješane emocije, a pre svega razočaranje.

Мина Костић

Scena

Isplivao šokantan intiman snimak Mine Kostić, izvodila striptiz za Kaspera

„Mina je žena koja ide srcem i kada voli spremna je da okrene čitav život naglavačke. Zato ju je pogodilo što on nije pokazao taj isti žar, makar u riječima“, dodaje izvor.

Ipak, ta mala svađa nije ozbiljno poljuljala njihov odnos, ali jeste otvorila teme o kojima nisu govorili direktno, pa je jasno da ih tek sada čekaju ozbiljni razgovori o budućnosti.

(Kurir)

Mina Kostić

Pjevačica

scena

