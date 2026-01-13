Dara Bubama u lošem stanju, otkazala nastup

Folkerka Dara Bubamara oglasila se na Instagramu gdje je obavijestila svoje fanove da zbog lošeg zdravstvenog stanja neće moći da održi nastup povodom reprize Srpske Nove godine.

Naime, Dara je otkrila da je dobila visoku temperaturu, te je istakla da će svojim obožavaocima nadoknaditi propušteno.

"Dragi moji, moram da vas obavijestim da nažalost večeras neću moći da nastupim u Novom Sadu na dočeku. Žao mi je mnogo. Uhvatila me je jaka temperatura i prehlada, svi su bolesni pa ni mene nije zaobišlo. Sigurna sam da se vidimo uskoro da nadoknadimo ovaj dan", poručila je.

Sloba dobio Daru na sudu

Podsjetimo, Sloba Radanović nedavno je otkrio da je dobio koleginicu Daru Bubamaru na sudu.

- Stvarno sam Daru smatrao dobrim likom, zabavnim. Bio je tu čak i neki sudski postupak koji je presuđen u koju korist. Ne volim da puno pričam o tome, to se desilo pre oko dva mjeseca. Stigla je presuda da sam ja tu u pravu, da sam platio pjesmu i tu treba da se plate odštete - rekao je on i dodao:

- Pojavila se i ona na suđenju, bili smo moj advokat i ja, ona i njena advokatica. Oni su gurali neku svoju priču, ja sam samo iznosio dokaze. Presuđeno je da treba da mi se isplati odšteta, ali pare su tu najmanji problem - dodao je on za "Adria Tv".