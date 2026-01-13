Logo
Poznati glumac nestao nakon optužbi za zlostavljanje djece

Izvor:

B92

13.01.2026

12:22

Komentari:

0
Амерички глумац Тимоти Бусфилд у подкасту "Hey Dude"
Foto: Printscreen/Youtube/Hey Dude

Američki glumac Timoti Basfild nestao je nekoliko dana nakon što je za njim izdat nalog za hapšenje zbog optužbi za seksualne zločine.

U potragu se sada uključila i Služba američkih maršala, koja pruža podršku policiji u Albukerkiju.

Optužbe za zlostavljanje djece

Prema nalogu Policijske uprave Albukerkija (APD), glumac se tereti za seksualne zločine nad jedanaestogodišnjim blizancima. Jedan od dječaka izjavio je da su zlostavljanja započela kada je imao sedam godina.

Basfild se suočava sa dvije tačke optužnice za krivično djelo seksualnog kontakta sa maloljetnikom i jednom tačkom optužnice za zlostavljanje djeteta. Na pitanje da li je Basfild pronađen ili priveden, portparol APD-a rekao je za magazin Pipl: "Koliko mi je poznato, nije."

Početak istrage

Istraga je, prema navodima, započela u novembru 2024. godine, nakon što je ljekar u bolnici Univerziteta Novog Meksika obavijestio policiju o mogućem slučaju seksualnog zlostavljanja. Djeca su, navodno, upoznala Basfilda na setu Foksove serije "The Cleaning Lady", gdje je radio kao reditelj.

Uloga u "Zapadnom krilu"

Basfild je najpoznatiji po ulozi Denija Konenona u seriji "The West Wing". U braku je sa Melisom Gilbert, nekadašnjom zvijezdom serije "Little House on the Prairie", koja je tokom istrage deaktivirala svoj Instagram nalog.

Takođe, serija "Law & Order: SVU" povukla je iz emitovanja epizodu planiranu za ovu nedelju, u kojoj je Basfild imao gostujuću ulogu.

