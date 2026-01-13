Logo
Isplivao šokantan intiman snimak Mine Kostić, izvodila striptiz za Kaspera

Blic

13.01.2026

Испливао шокантан интиман снимак Мине Костић, изводила стриптиз за Каспера
Foto: Printscreen/Blic

Dečko Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, koji je nedavno stigao iz Amerike, proslavio je sinoć rođendan, a pjevačica mu je tom prilikom pred gostima izvela vreli ples.

Naime, osvanuo je video sa kućne žurke na kojoj je Kasper sjedio za stolom, dok je Mina sve vrijeme igrala uz pjesmu "Fališ mi" i uvijala se oko njega.

Kasper se sve vrijeme smješkao, te je na trenutke izgledalo da mu je neprijatno zbog prijatelja koji su sjedili za stolom.

Тимоти Бусфилд

Scena

Poznati glumac nestao nakon optužbi za zlostavljanje djece

U jednom trenutku Mina je otišla do kuhinje gdje je nastavila vreli ples, a zatim počela da se skida i ostala u helankama i brushalteru, dok je majicu skinula i bacila na slavljenika.

Mina Kostić pleše za Kaspera

Inače, Minina veza sa Kasperom privukla je veliku pažnju javnosti, budući da su se uoči Nove godine prvi put sreli poslije šest mjeseci "onlajn veze".

Mina o vezi sa Kasperom

U prvom intervjuu o njihovoj vezi Kostićka je otkrila detalje njihovog odnosa.

- On je došao kod mene, na moja vrata. Odmah sam skočila, zagrlila ga, poljubila ga i osjećaj koji sam imala je da se znamo čitav život. Najnormalnije se ponašamo, kao da smo ceo život zajedno. Super funkcionišemo, kad ručamo, kad idemo negdje, kučići ga baš vole, Anastasija isto tako, stalno ga grli i ljubi, baš se lijepo slažemo. Kćerka je bila kod tate, ali jedva je čekala da dođe kući. Dobio je dijete - pričala je Mina.

(Blic)

Mina Kostić

scena

striptizeta

Komentari (0)
