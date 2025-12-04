Mina Kostić progovorila o finansijskim problemima: ''Nemam ni dinara''

Pjevačica je u razgovoru za Blic otkrila da se još uvijek nije vidjela sa dečkom, čuvenim Kasperom kog je prestavila u javnosti samo preko slika, a da zajedno mogu sve, te se ne plaši da će imati bilo kakve probleme kada je njena karijera u pitanju.

– Imala sam problem veliki sa zdravljem, ali sam uz adekvatnu terapiju naravno sve to riješila. Imala sam problema sa stomakom, sad da li je bio u pitanju stres ili ne, ne bih previše o tome da pričam.

– Sve je to iza mene. Bitno je da to kažem, ali kada se legne uveče, neka to bude oko 22 sata, i što manje telefona u rukama. Ako se kasnije u toku noći probudite, znači da vas ovas Bog zove na molitvu. Moj nas je tata uvijek učio da vjerujemo u Boga otkad smo bili mali, tako da ja samo praktikujem ono što osjećam.

– Inače, nisam radila šest mjeseci zbog bolesti. Imala sam velike probleme, zato nemam dinara, ali polako idu ponude, pa ćemo vidjeti. Bitno mi je da smo svi živi i zdravi, ja pored sebe imam mog viteza koji me hrabri, prije svega Boga u kog vjerujem, tako da se ničega ne plašim.

Mina se prisjetila i sukoba sa Žikom Jakšićem, te tvrdi da nije sve bilo onako kako se plasiralo javno.

– Što se tiče Žika Jakšića i tog sabotiranja, mi smo se čuli, samo se napravila senzacija. Istina jeste da sam ja sama ulagala u svoju karijeru, ali dinara od svega u šta sam uložila, nisam vidjela. Bitno je da se neko pojavi i da ima dobru poruku. Svako nosi svoje grijehe na kraju krajeva, te će se vidjeti kako je ko radio.

Pjevačica tvrdi da je u velikoj ljubavi, a fizički se još uvijek ne viđa sa dečkom. Kada je u pitanju čuveni i misteriozni Kasper, on je uz mene svim svojim srcem, ne želi da me mijenja i voli me svim srcem.

– Pored njega imam sve i trudi se da mi nikad ništa ne fali. Svašta mi kupuje. Pronašli smo jedno drugo, pare nam nisu bitne. On radi, ja radim i samo će mi uvijek biti vjetar u leđa. Uz njega ću da napredujem i na kraju krajeva, treba mi jedan vitez poput Kaspera.

– Mi se još nismo vidjeli. Fizički se nismo vidjeli, iako je prošlo šest mjeseci. On dolazi krajem decembra, pa će ovdje da bude mjesec dana. Istina je zapravo, da smo se mi upoznali prije 20 godina, ali vidjećete svi kad bude došao, pa možete da snimite. Ja imam 50 godina, znam tačno šta hoću, šta neću, on čega se uhvati sve radi savršeno, podržavamo se u karijerama i samo možemo da dobijemo.