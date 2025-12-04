Logo
Srbija sama sebi oduzela pobjedu, pogledajte kako

Izvor:

B92

04.12.2025

18:23

Србија - Фарска Острва
Foto: Screenshot / X

Kada bi se režirala završnica iz horor filma, onda bi ona izgledala onako kako je ženska rukometna reprezentacija Srbije ispustila pobjedu protiv Farskih ostrva.

Jer, na žalost srpskih navijača, prisustvovali smo jednoj od najvećih gluposti i grešaka u završnici koje je ovaj sport vidio.

Srbija je u posljednjem minutu vodila 31:30, odbranila se i imala je loptu 20 sekundi prije kraja. Međutim, uslijedila je nevjerovatna greška Jovana Jovović.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Banja Luka

Fotografija izazvala uznemirenost u Banjalučkoj školi, oglasila se policija

Bila je pasivna, nije napala gol, te su arbitri zbog toga oduzeli loptu našoj rukometašici, ali to nije bilo sve.

Nakon toga je ometala golmana u izvođenju prekršaja i zbog toga bila kažnjena crvenim kartonom, a Farska Ostrva su na šest sekundi do kraja dobile penal i šansu za izjednačenje.

Realizovale su penal i Srbija je na šokantan i nevjerovatan način ostala bez pobjede – 31:31.

Tagovi:

rukomet

Srbija

