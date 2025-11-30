Majdov osvojio bronzu na Grend slemu u Abu Dabiju

Izvor:
30.11.2025
Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov iz Istočnog Sarajeva osvojio je bronzanu medalju na Grend slemu u Abu Dabiju u kategoriji do 90 kilograma.
Majdov je u meču za bronzu savladao korejskog predstavnika Džonghuna Kima i obradovao Republiku Srpsku i Srbiju još jednom medaljom na svjetskoj sceni.
- Šest teških mečeva, slava Bogu uspjeli smo da dođemo do velike Grend slem medalje. Hvala svima na podršci i veliki pozdrav za Republiku Srpsku i Srbiju - rekao je Majdov u izjavi Srni.
On je napomenuo da je u borbama prvo pobijedio takmičara iz Rusije koji predstavlja Ujedinjene Arapske Emirate, zatim Uzbekistanca, pa Brazilca, naglasivši da je u meču sa njim slomio prst što je otežalo ostale mečeve.
Uspio je, kaže, da ipak dođe do bronze pošto je pobijedio Grka, dok je u meču za bronzu pobijedio korejskog predstavnika.
