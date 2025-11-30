Logo
Majdov osvojio bronzu na Grend slemu u Abu Dabiju

SRNA

Мајдов освојио бронзу на Гренд слему у Абу Дабију

Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov iz Istočnog Sarajeva osvojio je bronzanu medalju na Grend slemu u Abu Dabiju u kategoriji do 90 kilograma.

Majdov je u meču za bronzu savladao korejskog predstavnika Džonghuna Kima i obradovao Republiku Srpsku i Srbiju još jednom medaljom na svjetskoj sceni.

- Šest teških mečeva, slava Bogu uspjeli smo da dođemo do velike Grend slem medalje. Hvala svima na podršci i veliki pozdrav za Republiku Srpsku i Srbiju - rekao je Majdov u izjavi Srni.

On je napomenuo da je u borbama prvo pobijedio takmičara iz Rusije koji predstavlja Ujedinjene Arapske Emirate, zatim Uzbekistanca, pa Brazilca, naglasivši da je u meču sa njim slomio prst što je otežalo ostale mečeve.

Uspio je, kaže, da ipak dođe do bronze pošto je pobijedio Grka, dok je u meču za bronzu pobijedio korejskog predstavnika.

Nemanja Majdov

