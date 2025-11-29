Logo
Skandal u Njemačkoj: Uhapšen nekadašnji vozač Formule 1

29.11.2025

14:18

Скандал у Њемачкој: Ухапшен некадашњи возач Формуле 1
Foto: Youtube/Peter Brook/screenshot

Adrian Sutil je uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru nakon međunarodne policijske akcije.

Nijemac je uhapšen zbog sumnji na prevaru i pronevjeru, prenio je njemački “Bild”.

Nekadašnji vozač Formule 1 je priveden od strane njemačke policije, a Tužilaštvo u Štutgartu je dostavilo potvrdu da je nekoliko objekata pretreseno u saradnji sa Državnom kriminalističkom policijom Baden-Virtemberga.

Vozač navodno nije želio da javno komentariše optužbe.

Sutil je vozio u Formuli 1 od 2007. do 2011, godine, a onda i od 2013. do 2014. godine. Tokom karijere je bio vozač ekipa Spajker, Fors Indija i Sauber.

Prije i poslije Formule 1 je bio i te kako aktivan u auto-moto sportu. Nakon što je završio sa bolidima, između ostalog, takmičio se u “Ferari čelendžu”, piše Kurir.

