Logo
Large banner

"Borcu su na silu mijenjali identitet, sve što su objavili bila je laž"

Izvor:

ATV

28.11.2025

22:25

Komentari:

0
"Борцу су на силу мијењали идентитет, све што су објавили била је лаж"
Foto: ATV

Darko Savić, predsjednik RK Borac, kaže za ATV da je prošla uprava pokušala na silu da mijenja identitet Borca i da su objave na društvenim mrežama u kojima je sve predstavljano bajno bile čista laž.

"Skupština je godinama pretvarana u glasačku mašinu. I sada pozivam one koji se nisu javili za riječ da sami podnesu ostavke. Neka se jave Milošu Grujiću i da tražimo ljude koji su zainteresovani za rad kluba, koji će postavljati pitanja, interesovati se, dolaziti. Ono što sam prilikom izbora spomenuo, bio sam u pravu što sam otišao. To je pokazala skupština, nije me niko ni pitao šta je problem i zašto odlazim. Onda mi je bilo jasno da sam napravio pravu stvar. Otišao sam kao gospodin", kaže Savić.

On poručuje da uopšte ne treba da se priča o prethodnoj upravi i ljudima koji su neslavno vodili klub tri mjeseca.

kuvalja

Ostali sportovi

Kuvalja više nije predsjednik Borca

"Pokušali su na silu da promijene identitet kluba, da ga pretvore u "red mašin". Borac nikad nije bio niti će biti "red mašin". Dijete mi je donijelo majicu na kojoj piše "red mašin" odmah sam je poderao. Ako se zbog takvih stvari koje su se dešavale za tri mjeseca niko nije oglasio...", kaže Savić.

Na društvenim mrežama su objavljivani snimci u kojima je predstavljano da je sve bajno i sjajno, Savić tvrdi da je sve bila laž.

"Bila je laž od prve do posljednje riječi. Iz kluba je otjeran dugogodišnji trener omladinskih selekcija Aleksandar Međedović. Nije mogao da dođe u 11 časova jer radi u Zotoviću do četiri. Rečeno mu je ako ne može u 11, ne mora ni dolaziti. To mu je rekao predsjednik. Klub je gubio dobre ljude, a uz ljude odlaze i dobra djeca. Djeca prate svoje trenera. Grupa koja je prije mog odlaska brojala 90 djece, spala je na 50. U javnosti je predstavljano da je povećano puta četiri", kaže Savić.

РК Борац

Ostali sportovi

Nova drama u RK Borac: Kuvalja odbija da napusti predsjedničku funkciju

On ističe da je Rukometni klub Borac postao predmet ismijavanja.

"Neshvatljivo mi je da su pokušali da naprave neko slikanje sa djecom gdje se nije pojavio dovoljan broj djece koji bi oni mogli staviti u grupu, pa su odustali od slikanja. To govori o pogrešnoj koncepciji rada gdje se klub sveo na ličnu promociju jednog čovjeka i njegovog nazovi rada. Za devet mjesec mog predsjedavanja Upravnim odborom nisam objavio nijednu fotografiju ni da sam predsjednik. A ne da pišem u trećem licu i pišem šta sam izjavio na svim mogućim mrežama", kaže Savić.

Podijeli:

Tagovi:

RK Borac

Darko Savić

Bitno

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Савић за АТВ: Погледао сам их у очи и рекао да ће све што им клуб дугује бити испоштовано

Ostali sportovi

Savić za ATV: Pogledao sam ih u oči i rekao da će sve što im klub duguje biti ispoštovano

13 h

0
Симпатизери траже оставку Управног одбора и нову Скупштину РК Борац

Ostali sportovi

Simpatizeri traže ostavku Upravnog odbora i novu Skupštinu RK Borac

3 sedm

0
Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

Ostali sportovi

Oglasili se rukometaši i treneri Borca - ogorčeni radom uprave

3 sedm

1
Премијер лига БиХ: Рукометаши Борца спремни за први испит на домаћем терену

Ostali sportovi

Premijer liga BiH: Rukometaši Borca spremni za prvi ispit na domaćem terenu

1 mj

0

Više iz rubrike

Савић за АТВ: Погледао сам их у очи и рекао да ће све што им клуб дугује бити испоштовано

Ostali sportovi

Savić za ATV: Pogledao sam ih u oči i rekao da će sve što im klub duguje biti ispoštovano

13 h

0
Карате: Одличан наступ бањалучких каратиста на Балканском првенству

Ostali sportovi

Karate: Odličan nastup banjalučkih karatista na Balkanskom prvenstvu

14 h

0
Златни олимпијци посјетили СД Борик: Арсланагић и Каралић открили спомен-плочу

Ostali sportovi

Zlatni olimpijci posjetili SD Borik: Arslanagić i Karalić otkrili spomen-ploču

22 h

0
Спортиста године

Ostali sportovi

Ovo su kandidati za najbolje sportiste godine u Republici Srpskoj

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

11

30

Darko Lazić u provodu sa mužem svoje bivše žene: Ovom fotografijom zapalio mreže

11

23

Zašto neki ljudi nikada ne sanjaju: Ovo bi mogao biti razlog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner