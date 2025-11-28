"Borcu su na silu mijenjali identitet, sve što su objavili bila je laž"

Darko Savić, predsjednik RK Borac, kaže za ATV da je prošla uprava pokušala na silu da mijenja identitet Borca i da su objave na društvenim mrežama u kojima je sve predstavljano bajno bile čista laž.

"Skupština je godinama pretvarana u glasačku mašinu. I sada pozivam one koji se nisu javili za riječ da sami podnesu ostavke. Neka se jave Milošu Grujiću i da tražimo ljude koji su zainteresovani za rad kluba, koji će postavljati pitanja, interesovati se, dolaziti. Ono što sam prilikom izbora spomenuo, bio sam u pravu što sam otišao. To je pokazala skupština, nije me niko ni pitao šta je problem i zašto odlazim. Onda mi je bilo jasno da sam napravio pravu stvar. Otišao sam kao gospodin", kaže Savić.

On poručuje da uopšte ne treba da se priča o prethodnoj upravi i ljudima koji su neslavno vodili klub tri mjeseca.

"Pokušali su na silu da promijene identitet kluba, da ga pretvore u "red mašin". Borac nikad nije bio niti će biti "red mašin". Dijete mi je donijelo majicu na kojoj piše "red mašin" odmah sam je poderao. Ako se zbog takvih stvari koje su se dešavale za tri mjeseca niko nije oglasio...", kaže Savić.

Na društvenim mrežama su objavljivani snimci u kojima je predstavljano da je sve bajno i sjajno, Savić tvrdi da je sve bila laž.

"Bila je laž od prve do posljednje riječi. Iz kluba je otjeran dugogodišnji trener omladinskih selekcija Aleksandar Međedović. Nije mogao da dođe u 11 časova jer radi u Zotoviću do četiri. Rečeno mu je ako ne može u 11, ne mora ni dolaziti. To mu je rekao predsjednik. Klub je gubio dobre ljude, a uz ljude odlaze i dobra djeca. Djeca prate svoje trenera. Grupa koja je prije mog odlaska brojala 90 djece, spala je na 50. U javnosti je predstavljano da je povećano puta četiri", kaže Savić.

On ističe da je Rukometni klub Borac postao predmet ismijavanja.

"Neshvatljivo mi je da su pokušali da naprave neko slikanje sa djecom gdje se nije pojavio dovoljan broj djece koji bi oni mogli staviti u grupu, pa su odustali od slikanja. To govori o pogrešnoj koncepciji rada gdje se klub sveo na ličnu promociju jednog čovjeka i njegovog nazovi rada. Za devet mjesec mog predsjedavanja Upravnim odborom nisam objavio nijednu fotografiju ni da sam predsjednik. A ne da pišem u trećem licu i pišem šta sam izjavio na svim mogućim mrežama", kaže Savić.