Savić za ATV: Pogledao sam ih u oči i rekao da će sve što im klub duguje biti ispoštovano

Izvor:

ATV

28.11.2025

22:02

Pogledao sam ih u oči i rekao da će sve što klub treba da im ispoštuje biti ispoštovano, poručio je Darko Savić predsjednik RK Borac.

"Godinama su se problemi gomilali, gurali su se pod tepih i sada taj tepih nije mogao više da pokrije. Prošlog decembra sam prvi put stao pred igrače, bili su nam računi blokirani, bilo je pet igrača i tri golmana. Pogledao sam ih u oči i rekao da će sve što klub treba da im ispoštuje biti ispoštovano", rekao je Darko Savić predsjednik RK Borac.

Savić pojašnjava da se igračima zahvalio jer su ostali vjerni Borcu u trenutku kada su svi mogli da ga napuste. Svojim ostankom igrači su pokazali da vole Borac.

Scena

Toni je nadimak: Legendarni pjevač otkrio kako se zapravo zove

Kako kaže Savić, kada se prihvatio posla, niko u njega nije vjerovao pa čak ni najbliži. U situacijama kada su računi bili blokirani i uz nikakav priliv sredstava kao i brojna dugovanja nade nije bilo.

"Trener Mikić i ja smo počeli sastavljati ekipu čak i prije nego što je igračima isplaćen novac iz prethodne sezone. Svi ovi momci koji su trenutno u klubu su vjerovali i meni i Mikiću i Borcu kao instituciji i da će sve biti ispoštovano", kaže Savić.

Savić poručuje da se u sportu u zadnjih 20 godina uvijek javlja problem sa prilivom novca kao i da RK Borac na kraju nikome nije ostao dužan.

RK Borac

Darko Savić

