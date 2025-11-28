Savić za ATV: Pogledao sam ih u oči i rekao da će sve što im klub duguje biti ispoštovano

Izvor:
ATV
28.11.2025
22:02
Komentari:0
Pogledao sam ih u oči i rekao da će sve što klub treba da im ispoštuje biti ispoštovano, poručio je Darko Savić predsjednik RK Borac.
"Godinama su se problemi gomilali, gurali su se pod tepih i sada taj tepih nije mogao više da pokrije. Prošlog decembra sam prvi put stao pred igrače, bili su nam računi blokirani, bilo je pet igrača i tri golmana. Pogledao sam ih u oči i rekao da će sve što klub treba da im ispoštuje biti ispoštovano", rekao je Darko Savić predsjednik RK Borac.
Savić pojašnjava da se igračima zahvalio jer su ostali vjerni Borcu u trenutku kada su svi mogli da ga napuste. Svojim ostankom igrači su pokazali da vole Borac.
Scena
Toni je nadimak: Legendarni pjevač otkrio kako se zapravo zove
Kako kaže Savić, kada se prihvatio posla, niko u njega nije vjerovao pa čak ni najbliži. U situacijama kada su računi bili blokirani i uz nikakav priliv sredstava kao i brojna dugovanja nade nije bilo.
"Trener Mikić i ja smo počeli sastavljati ekipu čak i prije nego što je igračima isplaćen novac iz prethodne sezone. Svi ovi momci koji su trenutno u klubu su vjerovali i meni i Mikiću i Borcu kao instituciji i da će sve biti ispoštovano", kaže Savić.
Savić poručuje da se u sportu u zadnjih 20 godina uvijek javlja problem sa prilivom novca kao i da RK Borac na kraju nikome nije ostao dužan.
Hronika
14 h1
Košarka
14 h0
Hronika
14 h1
Ostali sportovi
14 h0
Ostali sportovi
14 h0
Ostali sportovi
22 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
3 d0
Najnovije
Najčitanije
11
58
11
55
11
41
11
40
11
30
Trenutno na programu