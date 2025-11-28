Logo
"Braća Dalton" iz Ilijaša osumnjičeni za krađu 110.000 KM iz sefa

28.11.2025

21:43

Foto: Društvene mreže

U noći sa 24. na 25. novembar u Vogošći izvršena je teška krađa iz sefa u privatnom vlasništvu, iz kojeg je ukradeno ukupno 110.000 KM – 70.000 KM i 22.000 evra.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo za ovaj zločin tereti Elvira i Zijada Jusufovića iz Ilijaša, poznate kao “braća Dalton”, te Senada Derviševića.

Opštinski sud u Sarajevu, na prijedlog Tužilaštva KS, odredio im je jednomjesečni pritvor.

Tokom pretresa stana na području Ilijaša, koji koriste osumnjičeni, pronađen je dio otuđenog novca i nekoliko predmeta.

Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli prikriti dokaze, ali i zbog rizika od ponavljanja krivičnog djela.

