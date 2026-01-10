Logo
Prvenstvo BiH: Borac pobjedom do diobe prvog mjesta, poraz Studenta u Donjem Vakufu

Izvor:

ATV

10.01.2026

20:52

Foto: Ustupljena fotografija

Košarkaši banjalučkog Borca stigli su do pobjede u velikom derbiju prvenstva BiH savladavši ekipu Širokog Brijega rezultatom 78:76.

Junak utakmice odigrane u dvorani “Borik” bio je Tajron Heris koji je u posljednjim sekunda pogodio trojku vrijednu trijumfa.

Balša Mirotić i Darko Talić ubacili su po 17 poena, a Heris je uz 13 poena imao i deset asistencija.

Košarkaši Borca tako su stigli do diobe prvog mjesta tabela zajedno sa Širokim Brijegom. Obje ekipe su na omjeru od deset pobjeda i dva poraza.

Košarkaši Studenta nisu uspjeli da stignu do “brejka” na gostovanju u Donjem Vakufu.

Ekipa Proma pobijedila je Student rezultatom 90:88.

Tarik Hrelja sa 21 poenom bio je najefikasniji akter utakmice, ali to nije pomoglo ekipi trenera Borisa Jokanovića da na kraju upiše trijumf.

Student je sada na omjeru od šest pobjeda i šest poraza.

