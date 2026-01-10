Dodik: Hvala prijateljima iz Kluža na iskazanom poštovanju i iskrenoj emociji

Izvor:
ATV
10.01.2026
18:55
"Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kada se dijeli. Zato je Republika Srpska velika", istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik koji u Laktašima prisustvuje košarkaškoj utakmici između Igokee i Kluža.
"Hvala prijateljima iz Kluža na iskazanom poštovanju i iskrenoj emociji", rekao je Dodik.
Podsjećamo, pred početak utakmice igrači i stručni štabovi obje ekipe su se slikali sa transparentom "09.01. Republika Srpska nije inat, već ljubav".
