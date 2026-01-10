Logo
Large banner

Dodik: Hvala prijateljima iz Kluža na iskazanom poštovanju i iskrenoj emociji

Izvor:

ATV

10.01.2026

18:55

Komentari:

0
Додик: Хвала пријатељима из Клужа на исказаном поштовању и искреној емоцији
Foto: Ustupljena fotografija

"Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kada se dijeli. Zato je Republika Srpska velika", istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik koji u Laktašima prisustvuje košarkaškoj utakmici između Igokee i Kluža.

"Hvala prijateljima iz Kluža na iskazanom poštovanju i iskrenoj emociji", rekao je Dodik.

Podsjećamo, pred početak utakmice igrači i stručni štabovi obje ekipe su se slikali sa transparentom "09.01. Republika Srpska nije inat, već ljubav".

Српска није инат, већ љубав

Košarka

Poruka pred meč Igokee i Kluža: "Republika Srpska nije inat, već ljubav"

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

KK Igokea

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Порука пред меч Игокее и Клужа: "Република Српска није инат, већ љубав"

Košarka

Poruka pred meč Igokee i Kluža: "Republika Srpska nije inat, već ljubav"

3 h

0
Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

Košarka

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

7 h

0
Јокић нервозан: Када ће заиграти?

Košarka

Jokić nervozan: Kada će zaigrati?

11 h

0
Обрадовић кратко и јасно објаснио дебакл Звезде: Нула

Košarka

Obradović kratko i jasno objasnio debakl Zvezde: Nula

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Snijeg napravio haos: Mještani izvlačili ljude iz auta

20

14

Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

20

06

Šta će Evropa uraditi ako SAD zauzmu Grenland?

20

03

Fudbaleri Borca počeli pripreme za nastavak sezone

19

52

"Jaka" hrana, alkohol, manjak treninga: Kako se vratiti u formu nakon praznika?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner