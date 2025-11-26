Logo
Velika akcija policije! Uhapšen organizator pljačke zlatare u BiH

26.11.2025

18:26

Foto: ATV

Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su danas Velimira Gurdeljevića, saznaje Istraga.ba. Velimir Vekac Gurdeljević uhapšen je na području Kalesije. On se danima skrivao od policijskih agencija nakon što je 19. novembra ove godine organizovao oružanu pljačku zlatare u Kalesiji.

Tada je, naime, nekoliko maskiranih napadača izvršilo je oružanu pljačku lokalne zlatare, a prilikom bijega oni su zapucali na policijsku patrolu koja je uzvratila paljbu. Tokom razmjene vatre teško je ranjen Matija Gurdeljević, koji je ubrzo preminuo. Njegovi saučesnici, među kojima je bio i njegov rođeni brat Velemir Gurdeljević, izbacili su Matijino tijelo iz automobila i ostavili ga u šumi, dok su ukradeno vozilo kojim su stigli na mjesto pljačke kasnije zapalili kako bi uklonili tragove.

Најновија вијест

Hronika

Jedan od pljačkaša zlatare u Kalesiji pronađen mrtav, partneri ga izbacili iz auta

Za Velemirom Gurdeljević bila je raspisana je potjernica i za njim su tragale sve policijske agencije u BiH.

Velimir Gurdeljević je vođa bande iz Osmaka kod Kalesije koja godinama organizuje pljačke i krađe na području Zvornika i Tuzlanskog kantona.

(Istraga.ba)

