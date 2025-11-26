Poznat identitet čovjeka koji je poginuo sa Anom: Radio za Stojketa, pa preživio atentat

Muškarac koji je poginuo u automobilu sa studentkinjom Anom Radović (21), kada je "audi" koji je vozio sletio sa puta u šanac kod jezera Međuvršje, je Aleksandar Mašalušić, pripadnik ličnog obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, saznaje Telegraf.rs.

Prema saznanjima Telegrafa, Mašalušić je ranjen kada je pokušano ubistvo Stojketa. Uprkos tome, njegovo ime do sada nije se pojavljivalo u medijima i o njemu se malo zna.

Iako je, prema prvim informacijama, rečeno da je Aleksandar Mašalušić iz Tutina, on je rodom iz Priboja, sa prebivalištam u Beogradu. Razlog toga da se misli da je iz Tutina bile su registarske oznake "audija" kojim je sletio sa puta.

Navodno je ranije imao niz saobraćajnih prekršaja, zbog čega mu je bila oduzimana vozačka dozvola na nekoliko mjeseci, a više puta je pred prekršajnim sudovima pravosnažno osuđivan zbog prekoračenja brzine, vožnje za vrijeme zabrane upravljanja vozilom, vožnje pod dejstvom narkotika.

Aleksandar Masalušić je imao pun dosije saobraćajnih prekršaja zbog čega mu je čak bila i oduzeta vozačka dozvola na nekoliko mjeseci. On je više puta pravosnažno osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenje brzine, vožnje za vreme zabrane, zatim jednom pod dejstvom narkotika...

Nebojša Stojković Stojke, čiji je pripadnik obezbjeđenja bio Aleksandar Mašalušić, inače suprug pjevačice Katarine Živković, punio je stupce crne hronike zbog toga što je pokušano njegovo ubistvo 8. avgusta 2017. godine, kada je sa četiri metka ranjen u glavu i grudi, a napadač mu je odsjekao vrh jednog prsta.

Preživio je napad, ali je uhapšen u velikoj policijskoj akciji koja se dogodila iste godine. Prvi put je dospio u javnost tokom policijske akcije "Sablja" 2003. godine.

Kako su tada pisali mediji, bio je optužen i za dva ubistva i zločine je priznao, ali je oslobođen zbog proceduralne greške jer njegov advokat nije prisustvovao kada je davao priznanje. Uhapšen je 29. aprila 2010. i upućen u zatvor, gdje je u jednom trenutku čak štrajkovao glađu zbog, kako je naveo, "nehumanih uslova i torture".

Nebojša Stojković Stojke je 2013. godine podnio molbu za uslovni otpust Višem sudu u Beogradu. On je tada služio kaznu od osam godina i tri mjeseca zbog optužbi za oružje i drogu. Dugo je izbjegavao izdržavanje kazne, zbog čega je za njim raspisana potjernica.