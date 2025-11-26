Ko je muškarac koji je stradao sa Anom u audiju

Potraga za Anom Radović (20) koja je nestala u ned‌jelju, završena je danas, kada je u betonskom ispustu kod jezera Međuvršje pronađen audi i u njemu dva tijela.

Pored Ane, u vozilu smrti bio je i Aleksandar M. (37) koji je upravljao vozilom.

Prema saznanjima Telegrafa, Aleksandar M. povezao je Anu, sestru od njegovog drugara, za Beograd kako bi otišla na fakultet.

Svijet Užas u Beču: Otac izbo nožem kćerku, njenu vezu smatrao sramotom za porodicu

Podsjetimo, u ned‌jelju kada su bili nedaleko od Čačka, Ana je pozvala svog brata i to je posljednji trag o njoj.

Već sutradan, njen telefon izgubio je signal.

Nažalost, danas su potvrđene crne slutnje.

Automobil audi, u kom su jutros pronađena dva tijela, bio je u kanalu, kraj jezera Međuvršje gotovo tri dana.

Građani su prvi uočili vozilo, nakon čega su odmah alarmirali policiju i hitne službe.