Ko je muškarac koji je stradao sa Anom u audiju

Izvor:

Telegraf

26.11.2025

14:49

Ко је мушкарац који је страдао са Аном у аудију
Foto: Printscreen

Potraga za Anom Radović (20) koja je nestala u ned‌jelju, završena je danas, kada je u betonskom ispustu kod jezera Međuvršje pronađen audi i u njemu dva tijela.

Pored Ane, u vozilu smrti bio je i Aleksandar M. (37) koji je upravljao vozilom.

Prema saznanjima Telegrafa, Aleksandar M. povezao je Anu, sestru od njegovog drugara, za Beograd kako bi otišla na fakultet.

Podsjetimo, u ned‌jelju kada su bili nedaleko od Čačka, Ana je pozvala svog brata i to je posljednji trag o njoj.

Već sutradan, njen telefon izgubio je signal.

Nažalost, danas su potvrđene crne slutnje.

Automobil audi, u kom su jutros pronađena dva tijela, bio je u kanalu, kraj jezera Međuvršje gotovo tri dana.

Građani su prvi uočili vozilo, nakon čega su odmah alarmirali policiju i hitne službe.

