Anabela Atijas o Vesni Đogani: ''Možda da joj se izvinim?''

Pink

17.12.2025

13:40

Pjevačica Anabela Atijas u posljednje vrijeme veoma je posvećena poslu, te je sada izbacila novu pjesmu i spot i otkrila kako je sve proteklo, a tom prilikom otkrila je i pojedine detalje iz života.

Anabela je priznala da joj je snimanje spota bilo izuzetno teško zbog pojedinih kadrova u automobilu i brze vožnje.

“Ja sam ozbiljan stres doživela, sad mi je smešno, nije mi bilo smešno. Odsekla sam se sva. Ne plašim se svega, ali nekih stvari nad koje nemam kontrolu, da, a vožnja je bila nenormalna... Ja sam izgubila osećaj za noge i ruke, rekla sam: "Čekaj, da izađem da povratim, da se ispovraćam i vraćam se"... Momci to stvarno dobro rade, ali ekipa je tu, mislim se, ubiće nekog... Tako da nije bilo zanimljivo, čak sam i par puta vrištala pa nisu imali materijala…”, priča ona, prenosi Pink.

Anabela

Scena

Anabela Atijas otkrila tajnu dobrog izgleda

Na pitanje ko joj je od porodice bio najveći kritičar, odgovorila je:

“Nina mi je bila najteža, njoj je više ta druga bila, morala bih da se posvađam da bih je ubijedila da je Šone odlučio da ide ta, projekat je njegov...”

Ona sada redovno nastupa sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem, te nam je otkrila kako to izgleda:

“Družimo se svi, ekipa je fantastična, mi smo sazreli u svemu, drugačije gledamo sve, u odnosu na pre kad smo gledali samo posao, uzmeš pare i ideš kući, sad nam je to najmanje važno, sad se pošteno dobro ismejemo, ispevamo, isplešemo. Ima puno smeha. Svi su opušteni, baš smo dobra ekipa, ništa mi ne pada teško. Ne kažem da mi ne treba dva dana da dođem k sebi, ali da uživam, uživam, turbo mi je, neka ostane ovako. Nisam tip koji leži previše. Pamtim i ono vreme kad nismo radili ništa i ne bih nikad vratila to vreme”.

vesna djogani

Scena

Svi je znaju kao Vesnu Đogani, a to zapravo nije njeno prezime: Nije se udala

Vesna Đogani nedavno je prevrnula očima na Anabelu i Slađu Delibašić, što je Atijasova sada prokomentarisala.

“Ne znam što, možda treba nešto da se izvinimo, ne znam šta smo pogrešile ovaj put. Obično grešimo jako, svaki potez je greška, a mi uživamo, ne prevrćemo očima ni na koga, ništa nikome ne zameramo, puštamo ljude da žive kako hoće, šta da kažem...”

Anabela je istakla koliko joj prija druženje sa Slađom, a uz to je i nahvalila njen izgled.

“Slađa super izgleda i puna je pozitive. Ja mnogo volim ljude koji i u najlošijem vide dobro. Svaka joj čast. Sa takvim ljudima uvek rado provodim vreme”, kazala je Anabela.

Ona je sumirala godinu koja nam je na izmaku, te je naglasila da je za sve zaslužno strpljenje.

“Kad je čovek svestan da što si mirniji da će sve bolje da prođe, da Bog voli strpljenje, spašenje, tako sam ja shvatila, da iako naletim na neku turbulenciju, samo se smirim, i kažem: "Okej, strpiću se, da vidim kako će ovo dobro da se završi" i eto, uvek bude dobro", zaključila je Anabela.

