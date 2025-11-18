Logo
Pomama na mrežama nakon što je isplivao cjenovnik Lune Đogani

Blic

18.11.2025

20:45

Luna Đogani na Instagramu se oglasila i ljuta kao ris se obratila djevojci koja je objavila njene poslovne poruke u kojima piše cijena za njene influenserke usluge.

Naime, Luna Đogani bila je jasna da ne radi za žvake, iako je do sada mnogima izašla u susret i okačila im besplatno reklamu.

Naime, Đoganijeva je podijelila poruka od djevojke, koja tvrdi da je influenserka njenoj majci tražila 500 evra za stori na Instagramu.

Nakon ovoga, usijale su se društvene mreže, a u odbranu Đoganijeve stale je njena koleginica.

"Ah znači 500 evra za stori je problem? Pa ljudi moji, ko ste vi da sudite koliko ko treba da naplati? Može i 15.000 evra ako smatra da njen rad toliko vrijedi. Plaćate račune, pravite sadržaj, držite pažnju, desetine, stotine, čak i milione ljudi. Ulažete vrijeme, ideje i trud? Ne? Onda molim vas držite se svojih 0 evra i pustite druge, da rade svoj posao. Ako vam se cijena ne sviđa, kliknite ne prihvatam i nastavite dalje, niko vas ne tjera da pristanete",

"Nego ne, hajde da se uvrijedimo, prosljeđujemo poruke, kritikujemo tuđi rad. Stvarno, vrh, humora dana. Ako ste toliki stručnjak, reklamirajte se sami za džabe i pokažite svijetu svoje fantastične sposobnosti", napisala je Lunina koleginica, na šta joj se Đoganijeva zahvalila.

"Hvala ti. Ljudi koji se razumiju u ovaj posao, znaju šta pričaju", poručila je Luna Đogani.

Luna Đogani

