Logo
Large banner

Ove tri navike ozbiljno oštećuju vaš mozak

Izvor:

Indeks

18.11.2025

20:16

Komentari:

0
Главобоља
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Iako možda ulažete značajna sredstva u dodatke prehrani i posebne dijete za poboljšanje zdravlja mozga, neke naizgled bezazlene svakodnevne navike mogu tiho nanositi štetu.

Neurolog dr Bing iz bolnice Henri Ford u Detroitu upozorava na tri uobičajene prakse koje mogu imati ozbiljne posljedice, uključujući i povećan rizik od moždanog udara.

Rada Manojlovic

Scena

Rada Manojlović progovorila o privatnom životu, pa pomenula Milana Stankovića: ''Oboje smo imali problem''

Korištenje masažnog pištolja na vratu

Masažni pištolji postali su popularni zbog sjedilačkog načina života, ali dr Bing savjetuje oprez. Iako su namijenjeni opuštanju, njihova nepravilna upotreba na području vrata može dovesti do moždanog udara.

"Ne bih koristio masažni pištolj na svom vratu", upozorio je dr Bing. "Kičma i karotidne arterije u vratu nalaze se relativno blizu površine. One snabdjevaju mozak krvlju, ali su ranjive na oštećenja koja mogu nastati ponavljajućim silama smicanja masažnog pištolja. To može povećati rizik od arterijske disekcije, puknuća zida arterije, naročito kod osoba čiji su krvni sudovi već oslabljeni. Posljedica može biti stvaranje krvnog ugruška, blokiranje protoka krvi i moždani udar."

Ljekar upozorava da tu opasnosti ne završavaju.

"Mnogi ljudi imaju plakove u karotidnim arterijama, a da toga nisu svjesni. Snažne vibracije ili direktan pritisak mogu pokrenuti plak i uzrokovati da ugrušak otputuje u mozak, što može dovesti do ishemijskog moždanog udara."

Дервента-градилиште

Gradovi i opštine

Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

Glasna muzika u slušalicama

Jedna od najčešćih navika koje mogu naštetiti mozgu jest slušanje preglasne muzike. Takva praksa ne oštećuje samo sluh, već može imati i ozbiljne posljedice za mozak te povećati rizik od demencije.

"Ne puštam muziku glasno u ušima. Nekad sam to činio, ali više ne", rekao je dr Bing.

"Glasna muzika nije samo loša za uši, već i za mozak. Čak i blagi gubitak sluha udvostručuje rizik od demencije, dok ga teški gubitak sluha povećava peterostruko. Kada se mozak muči s obradom zvuka, preusmjerava svoje kognitivne resurse s pamćenja i razmišljanja, što ubrzava kognitivni pad. Zvukovi iznad 85 decibela, slični gradskom prometu, mogu postupno uzrokovati oštećenja, dok izloženost nivoima iznad 100 decibela, kao na glasnim koncertima ili slušalicama na maksimalnoj glasnoći, može dovesti do trajnog gubitka sluha u samo 15 minuta."

Istraživanje Univerziteta Ohio State iz 2018. godine, objavljeno u časopisu eNeuro, potvrdilo je da glasna muzika iscrpljuje kognitivne resurse, šteti pamćenju i razmišljanju te dugoročno može pridonijeti razvoju demencije.

Gastoz

Društvo

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

Zadržavanje kihanja

Iako se može činiti pristojnim zadržati kihanje u javnosti, ta je navika potencijalno opasna i u rijetkim slučajevima može dovesti do aneurizme u mozgu.

"Kihanje stvara visok unutarnji pritisak, viši od pritiska u automobilskoj gumi", objašnjava dr Bing. "Zadržavanje tog pritiska gura ga u osjetljiva područja te može uzrokovati puknuće bubnjića, oštećenje krvnih sudova, pa čak i ulazak vazduha u prsni koš. U rijetkim slučajevima nagli porast pritiska može dovesti do puknuća krvnih sudova u mozgu, što uzrokuje subarahnoidno ili intrakranijalno krvarenje, naročito kod osoba koje imaju aneurizme ili oslabljene arterije. Najsigurniji pristup jest pustiti kihanje da prirodno izađe i pritom pokriti usta i nos.

Podijeli:

Tag:

mozak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тијело дјечака (6) пронађено обезглављено, ухапшена мајка

Svijet

Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

2 h

0
Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

Gradovi i opštine

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

2 h

1
''Република Српска показује капацитете да школује свој кадар''

Društvo

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

2 h

1
Навијачи БиХ пјевали дјевојци на балкону

Fudbal

'Izađi mala' se orilo Bečom: Pogledajte reakciju djevojke na balkonu

2 h

0

Više iz rubrike

Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

Zdravlje

Moćni napitak za imunitet: Potrebna su vam samo tri sastojka

4 h

0
Да ли је добро пити сваки дан овај сок? Експерти откривају

Zdravlje

Da li je dobro piti svaki dan ovaj sok? Eksperti otkrivaju

5 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Opaki virus odnio još jedan život u Srpskoj

5 h

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Zdravlje

Novak Đoković otkrio koje tri stvari ne jede

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

16

Kako pravilno ugasiti slavsku svijeću?

22

13

Mamin sin ili vaš muškarac? Evo kako treba da reagujete u takvoj situaciji

22

03

Krivične prijave protiv sedam osoba zbog zloupotrebe djece na internetu

22

01

'Odvratno je', 'Katastrofa': Gosti iz inostranstva za ATV prokomentarisali vazduh u Banjaluci

21

50

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner