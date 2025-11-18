Da li je dobro piti svaki dan ovaj sok? Eksperti otkrivaju

Poznat kao svojevrsni eliksir zdravlja, sok od celera je osvježavajući napitak prepun vitamina, minerala i vode, a jedinjenja koja sadrži mogu da imaju brojne zdravstvene prednosti.

Veoma je važno znati šta se tačno dešava u tijelu prilikom njegove redovne konzumacije, piše Helt.

Hidratacija i energija

Pošto se sastoji od čak 95 odsto vode, sok od celera odličan je saveznik u održavanju hidratacije tijela. Jedna šolja soka obezbjeđuje i dobru dozu kalijuma, elektrolita ključnog za ravnotežu tečnosti u organizmu, što pomaže tijelu da ostane hidrirano i puno energije.

Stabilan šećer u krvi

Za razliku od mnogih voćnih sokova, sok od celera sadrži veoma malo šećera i ugljenih hidrata, što znači da neće izazvati nagli skok nivoa šećera u krvi.

Štaviše, može doprinijeti održavanju zdravih nivoa šećera poboljšavajući osjetljivost na insulin.

Umjeren sadržaj magnezijuma pomaže da se glukoza efikasnije transportuje u mišićne ćelije, obezbjeđujući stabilniju energiju tokom dana.

Bolja kontrola šećera u krvi smanjuje rizik od upala koje mogu dovesti do dijabetesa i srčanih bolesti.

Snažan borac protiv upala

Celer je bogat izvor antioksidanata, jedinjenja koja štite ćelije od oštećenja. Posebno se ističe apigenin, prirodni antioksidans sa potencijalnim antikancerogenim svojstvima.

Iako neka istraživanja sugerišu da može ograničiti oštećenje ćelija, smanjiti širenje ćelija raka i poboljšati efekte hemoterapije, važno je napomenuti da su ti rezultati dobijeni u laboratorijskim uslovima i da su potrebna dalja klinička ispitivanja.

Pomoć kod visokog pritiska

Konzumacija soka od celera može pomoći u snižavanju krvnog pritiska. Neke studije pokazuju da jedinjenja iz celera pomažu u održavanju krvnih sudova proširenima i prohodnima. Celer takođe ima blage diuretičke efekte, što znači da pomaže tijelu da se oslobodi viška tečnosti, a to dodatno doprinosi snižavanju pritiska.

Mogući rizici i nuspojave

Iako je sok od celera zdrav napitak za većinu ljudi, postoje i određeni rizici. Celer sadrži jedinjenja zvana psoraleni, koja kod nekih osoba mogu povećati osjetljivost kože na sunce.

Takođe, neki ljudi mogu biti alergični na protein profilin, što može izazvati reakcije poput svraba, osipa ili oticanja, a u težim slučajevima i poteškoće s disanjem.

Zbog visokog sadržaja vitamina K, koji podstiče zgrušavanje krvi, sok od celera može smanjiti efikasnost lijekova za razrjeđivanje krvi.

Važno je napomenuti i da se cijeđenjem soka uklanja većina vlakana, čime se gube neke od probavnih prednosti koje nudi cijeli celer, prenosi B92.