Logo
Large banner

Opaki virus odnio još jedan život u Srpskoj

Izvor:

ATV

18.11.2025

16:33

Komentari:

0
bolest, zaraza, bolnica
Foto: Unsplash

Unazad 7 dana, na korona virus u Republici Srpskoj testirana su 52 pacijenta, a kovid je potvrđen kod šest osoba.

Kako su saopštili iz Instituta za javno zdravstvo Srpske, radi se o 3 muškaraca i 3 žene, od kojih je jedna osoba srednje, a 5 starije životne dobi.

ilu-kisa-vjetar-150925

Srbija

Ledena kiša, pljuskovi, snijeg: Najavljeni ekstremi

Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljen je jedan smrtni slučaj.

Riječ je o osobi starije životne dobi sa višestrukim hroničnim oboljenjima.

Podsjetimo, kovid je za mjesec dana odnio 7 života u Srpskoj.

"U bolnicama u Republike Srpske trenutno su hospitalizovana 3 pacijenata sa posljedicama korona virusa", navodi se u saopštenju.

Изглед нове фабрике

Ekonomija

Slovački gigant u Banjaluci gradi 'fabriku budućnosti'

Do sada su u Republici Srpskoj potvrđena 122.292 slučaja virusa korona, a preminule su ukupno 6.733 osobe kod kojih je potvrđen test na korona virus. Testirana je ukupno 466.771 osoba.

Podijeli:

Tagovi:

korona virus

Kovid

Kovid 19

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Москви измјерено рекордних 9,9 Целзијусових степени

Svijet

U Moskvi izmjereno rekordnih 9,9 Celzijusovih stepeni

1 h

0
Кисели купус

Savjeti

Kako da pravilno zamrznete kiseli kupus?

1 h

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Zdravlje

Novak Đoković otkrio koje tri stvari ne jede

1 h

0
Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке

Svijet

Nestale u junu prošle godine: Policija pronašla tijela majke i kćerke

1 h

0

Više iz rubrike

Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Zdravlje

Novak Đoković otkrio koje tri stvari ne jede

1 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Visoko zarazni virus odnosi živote: Preminule tri osobe

2 h

0
Умрло 49 људи због употребе илегалних лијекова

Zdravlje

Umrlo 49 ljudi zbog upotrebe ilegalnih lijekova

21 h

0
ЕУ планира увести "порез на масноћу"

Zdravlje

EU planira uvesti "porez na masnoću"

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Dodik: Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti

17

18

Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

17

16

Karan: Narod prije tri godine izabrao "narodnog predsjednika"

17

11

Svaki horoskopski znak ima skriveni strah, saznajte koji je vaš

17

07

Slučaj Ana Volš: Mogući motivi ubistva, neki su posebno jezivi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner