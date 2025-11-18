Opaki virus odnio još jedan život u Srpskoj

Izvor:
Unazad 7 dana, na korona virus u Republici Srpskoj testirana su 52 pacijenta, a kovid je potvrđen kod šest osoba.
Kako su saopštili iz Instituta za javno zdravstvo Srpske, radi se o 3 muškaraca i 3 žene, od kojih je jedna osoba srednje, a 5 starije životne dobi.
Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljen je jedan smrtni slučaj.
Riječ je o osobi starije životne dobi sa višestrukim hroničnim oboljenjima.
Podsjetimo, kovid je za mjesec dana odnio 7 života u Srpskoj.
"U bolnicama u Republike Srpske trenutno su hospitalizovana 3 pacijenata sa posljedicama korona virusa", navodi se u saopštenju.
Do sada su u Republici Srpskoj potvrđena 122.292 slučaja virusa korona, a preminule su ukupno 6.733 osobe kod kojih je potvrđen test na korona virus. Testirana je ukupno 466.771 osoba.
