Nestale u junu prošle godine: Policija pronašla tijela majke i kćerke

Tridesetčetvorogodišnja žena i njena desetogodišnja kćerka, koje su nestale u julu 2024. godine, pronađene su mrtve u stanu u Insbruku, u austrijskom Tirolu.

"Nakon detaljne istrage pronašli smo tijela Sirijke i njene kćerke u stanu u Inzbruku - njihova tijela su bila sakrivena u velikom zamrzivaču, u udaljenom dijelu ostave, iza pregrade od gipsanih ploča", saopštila je policija Tirola na konferenciji za novinare.

Prema pisanju austrijskih medija, policija već mjesecima istražuje slučaj nestanka.

Istražitelji vjeruju da je reč o dvostrukom ubistvu, a dva muškarca osumnjičena za zločin, 55-godišnji Austrijanac, koji je bio blizak prijatelj ubijene žene i njegov 53-godišnji brat, uhapšeni su prošlog juna i od tada se nalaze u pritvoru, prenosi list Blik.

Istražitelji su otkrili da je stariji od njih dvoje pokušao da proda ženin namještaj preko interneta ubrzo nakon njenog nestanka.

Sirijka i njena kćerka su živele u Inzbruku, a nestanak je prijavio u julu 2024. godine njihov rođak koji živi u Dizeldorfu, nakon što su ga tamo posjetile, otkad im se gubi svaki trag, saopštila je policija, prenosi Tan‌jug.

Nakon višemjesečnog praćenja, osumnjičeni su uhapšeni prošlog juna. Prije samo nekoliko dana, glavni osumnjičeni, star 55 godina, priznao je gd‌je su sakrivena tijela. Nakon ovog priznanja, pretražen je stan njegovog brata u Insbruku, a tijela su pronađena.

Javno tužilaštvo postupa pod pretpostavkom da je u pitanju ubistvo, a ne nesrećni slučaj.

Portparol pravosudnih vlasti odbio je da komentariše mogući motiv.

On je samo izjavio da su Sirijka i 55-godišnji muškarac imali prijateljstvo "koje je opisano kao komplikovano".

Kako su žena i njena kćerka ubijene još uvek nije jasno, prema policijskim navodima. Pošto zamrzivači nisu bili u funkciji tokom njihovog pritvora, tijela su bila u jakom stanju raspadanja, rekli su.

Dvoje osumnjičenih još uvijek nisu priznali krivicu.