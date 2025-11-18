Najeo se pečurki pa umalo srušio avion sa 80 ljudi

Džozef Emerson, bivši pilot kompanije Aljaska erlajns, osuđen je na vrijeme koje je već proveo u zatvoru i tri godine nadziranog puštanja na slobodu od strane sudije Ejmi Bađo u Okružnom sudu SAD u Portlandu u Oregonu.

Emerson je pokušao da isključi motore leta kompanije Horajzon Er iz Evereta u Vašingtonu, za San Francisko u oktobru 2023. Posada ga je savladala, a avion je preusmjeren ka Portlandu sa više od 80 ljudi u avionu.

Pilot koji nije bio na dužnosti rekao je policiji da je bio uznemiren zbog smrti prijatelja i da je dva dana ranije uzimao psihodelične pečurke. Rekao je da nije spavao više od 40 sati.

"Piloti nisu savršeni. Oni su ljudi. Oni su ljudi i svim ljudima je ponekad potrebna pomoć", rekao je sudija.

Emerson se u to vrijeme vozio van dužnosti na dodatnom sjedištu u kokpitu.

Emerson je rekao da je u tom trenutku mislio da sanja i da je pokušavao da se probudi hvatajući se za dvije crvene ručke u kokpitu, što bi aktiviralo sistem za gašenje požara i prekinulo dovod goriva do motora.

Proveo je 46 dana u zatvoru i pušten je na slobodu u decembru 2023. godine prije suđenja, uz zahtjeve da potraži pomoć za svoje mentalno zdravlje, da se uzdrži od droga i alkohola i da se drži podalje od aviona.

Emerson je otišao na liječenje od svog "poremećaja upotrebe alkohola“ nakon što je pušten iz zatvora i od tada je trijezan, rekao je njegov advokat Itan Levi.

"Nisam žrtva. Ovdje sam direktnom posljedicom svojih postupaka. Mogu vam reći da me je ovaj veoma tragičan događaj natjerao da rastem kao pojedinac", rekao je Emerson sudu.

Džefri Barou, pomoćnik američkog tužioca u okrugu Oregon, rekao je da je 84 ljudi moglo da izgubi život zbog Emersonovih ozbiljnih postupaka i da je posada "spasila dan intervencijom“.

Sudija je rekao da je slučaj poučna priča, piše "Skaj njuz".