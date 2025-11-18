Logo
Putin jasan: Mi smo jedini na svijetu sposobni za to!

Izvor:

Agencije

18.11.2025

13:56

Komentari:

0
Путин јасан: Ми смо једини на свијету способни за то!
Foto: Tanjug/AP

Rusija je jedina država u svijetu koja može da serijski proizvodi nuklearne ledolomce, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Obraćajući se putem video-veze prisutnima na ceremoniji početka izgradnje nuklearnog ledolomca "Staljingrad" u brodogradilištu u Sankt Peterburgu naglasio da Rusija dosljedno razvija svoju flotu.

"Rusija je trenutno jedina zemlja u svijetu sposobna za serijsku proizvodnju i izgradnju moćnih, pouzdanih nuklearnih ledolomaca. Ono što je ključno je da se to zasniva na našim sopstvenim domaćim tehnologijama. Tako će ledolomac `Staljingrad` biti šesti serijski brod u ovom projektu", rekao je ruski lider.

Prema njegovim riječima, u surovim uslovima Arktika, ledolomac će postati još jedan simbol snage ruskog naroda, dostojno će nositi svoje istorijsko ime i opstaće i u najtežim vremenima, prenosi "RT Balkan".

"Zadaci koji su prd nama su, bez pretjerivanja, istorijski. Neophodno je da dosljedno jačamo poziciju Rusije na Arktiku, te da u potpunosti realizujemo logistički potencijal naše zemlje i obezbijedimo razvoj perspektivnog Transarktičkog transportnog koridora - od Sankt Peterburga do Vladivostoka", rekao je Putin.

Putin je najavio da će Rusija, uprkos svim trenutnim teškoćama i izazovima, nastaviti da proširuje mogućnosti flote ledolomaca, da razvija domaću brodogradnju i stvara revolucionarna naučna i tehnološka dostignuća.

On je istakao i da je datum ceremonije značajan, budući da se upravo u ovom periodu u bici za Staljingrad tokom Drugog svjetskog rata dogodila ključna prekretnica i počela ofanziva sovjetske vojske koja se završila potpunim porazom neprijatelja.

Ceremoniji su, između ostalih, prisustvovali predsjedavajući Saveta Ruske Federacije Valentina Matvijenko i generalni direktor državne korporacije "Rosatom" Aleksej Lihačev.

Tagovi:

Vladimir Putin

ledolomac

