Izvor:
Sputnjik
18.11.2025
11:30
18.11.2025
Zvanični Pariz ne doprinosi miru i raspiruje proratno raspoloženje u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
''Francuska nastavlja da naoružava kijevski režim. Francuska to radi sada i planira da radi to i sutra. Na žalost, Pariz ni na koji način ne doprinosi miru već raspirivanjem proratnog raspoloženja i možemo samo da žalimo zbog toga'', rekao je Peskov.
Oglasio se Peskov o sastanku Putina i Trampa
Portparol Kremlja je rekao i da se dinamika Specijalne vojne operacije neće promijeniti ma kakve da avione isporuče Kijevu.
