Peskov: Pariz naoružava Ukrajinu i raspiruje proratno raspoloženje

Sputnjik

18.11.2025

11:30

Foto: Tanjug/AP

Zvanični Pariz ne doprinosi miru i raspiruje proratno raspoloženje u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

''Francuska nastavlja da naoružava kijevski režim. Francuska to radi sada i planira da radi to i sutra. Na žalost, Pariz ni na koji način ne doprinosi miru već raspirivanjem proratnog raspoloženja i možemo samo da žalimo zbog toga'', rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je rekao i da se dinamika Specijalne vojne operacije neće promijeniti ma kakve da avione isporuče Kijevu.

Dmitrij Peskov

Kremlj

