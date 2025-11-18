Zvanični Pariz ne doprinosi miru i raspiruje proratno raspoloženje u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

''Francuska nastavlja da naoružava kijevski režim. Francuska to radi sada i planira da radi to i sutra. Na žalost, Pariz ni na koji način ne doprinosi miru već raspirivanjem proratnog raspoloženja i možemo samo da žalimo zbog toga'', rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je rekao i da se dinamika Specijalne vojne operacije neće promijeniti ma kakve da avione isporuče Kijevu.