Tramp šalje Nacionalnu gardu u Los Anđeles?

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će, ako bude potrebno, poslati trupe Nacionalne garde u Los Anđeles kako bi se osigurala bezbjednost grada tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine.

- Volim Los Anđeles. Ako žele pomoć tokom ovog perioda, volio bih da pošaljem Nacionalnu gardu ili koga god je potrebno da im pomogne - rekao je Tramp novinarima tokom događaja sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom u Ovalnom kabinetu.

U junu je Tramp započeo raspoređivanje specijalnih snaga u velike gradove radi borbe protiv kriminala.

Nacionalna garda SAD i druge snage raspoređene su u Los Anđeles, Vašington, Čikago, Memfis, Portland i San Francisko.

Međutim, ova praksa se često suočavala sa otporom okružnih sudija, koji su utvrdili da su postupci administracije Donalda Trampa nezakoniti.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine trebalo bi da se održi od 11. juna do 19. jula u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama. Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će učestvovati 48 nacionalnih reprezentacija i prvo koje će se održati u tri zemlje, prenosi Srna.