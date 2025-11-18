Logo
Large banner

Gori neboder Vjesnika u Zagrebu, snimci su dramatični

Izvor:

Indeks

18.11.2025

07:13

Komentari:

0
Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични
Foto: screenshot / x

Malo prije ponoći u ponedjeljak naveče izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno zahvatio je više spratova i krov, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca i tehnike.

"Zaprimljena je dojava građana o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više spratova. Vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije. Požar se širi vertikalno te zahvata više spratova i krov, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike.

Angažovano je 16 vozila i 44 vatrogasaca JVP Grada Zagreba uz četiri vozila i devet vatrogasaca DVD jedinica.

ožar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", saznaje se iz Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba.

Komandant JVP Grada Zagreba: Tokom dana bi mogli staviti požar pod kontrolu

"Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava.

Čim smo vid‌jeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vid‌jeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim spratovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije", rekao je Siniša Jembrih, komandant Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba i dodao:

"Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tokom dana. Ali to će potrajati", poručio je.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Zagreb

neboder

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сједница Савјета безбједности УН

Svijet

Usvojena američka rezolucija o Gazi

47 min

0
Санси траже начин да се опораве од колапса у дуелу са посрнулим Блејзерсима

Košarka

Sansi traže način da se oporave od kolapsa u duelu sa posrnulim Blejzersima

53 min

0
Нестварни Јокић недовољан за побједу против Булса

Košarka

Nestvarni Jokić nedovoljan za pobjedu protiv Bulsa

56 min

0
Затвор

Hronika

Državljanin BiH iz zatvora u Austriji vodio narko bandu

1 h

0

Više iz rubrike

Покренута истрага о смрти дјечака (9): Добио богиње и високу температуру, преминуо након три дана

Region

Pokrenuta istraga o smrti dječaka (9): Dobio boginje i visoku temperaturu, preminuo nakon tri dana

10 h

0
Експлозија у Сплиту

Region

Jeziv snimak eksplozije ispred škole u Hrvatskoj

12 h

0
Бритвић: У Хрватској није лако бити ни мртав Србин

Region

Britvić: U Hrvatskoj nije lako biti ni mrtav Srbin

14 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Veterani onemogućili polaganje vijenaca za sve žrtve u Vukovaru

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

52

Bejbi bum: U Srpskoj rođena 31 beba

07

46

Pao snijeg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću

07

42

Ultimatum Zelenskom zbog korupcije

07

33

Počinje retrogradni Merkur u Strijelcu: Ovaj znak će se suočiti sa posebnim izazovima

07

33

Tramp šalje Nacionalnu gardu u Los Anđeles?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner