Gori neboder Vjesnika u Zagrebu, snimci su dramatični

Malo prije ponoći u ponedjeljak naveče izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno zahvatio je više spratova i krov, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca i tehnike.

"Zaprimljena je dojava građana o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više spratova. Vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije. Požar se širi vertikalno te zahvata više spratova i krov, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike.

Angažovano je 16 vozila i 44 vatrogasaca JVP Grada Zagreba uz četiri vozila i devet vatrogasaca DVD jedinica.

ožar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", saznaje se iz Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba.

Komandant JVP Grada Zagreba: Tokom dana bi mogli staviti požar pod kontrolu

"Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava.

Čim smo vid‌jeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vid‌jeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim spratovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije", rekao je Siniša Jembrih, komandant Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba i dodao:

"Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tokom dana. Ali to će potrajati", poručio je.