Sansi traže način da se oporave od kolapsa u duelu sa posrnulim Blejzersima

Finiks Sansi su bili na dobrom putu ka šestoj uzastopnoj pobjedi sve dok u nedjelju nisu dozvolili 47 poena u četvrtoj četvrtini.

Sansi će pokušati da se oporave od tog šokantnog kolapsa kada u utorak naveče gostuju posrnulom Portland Trejl Blejzersu.

Finiks je vodio sa 22 poena razlike manje od 10 minuta prije kraja, ali je izgubio 124:122 od gostujućeg Atlanta Hoksa. Hoksi su pogodili 16 od 25 šuteva iz igre u posljednjoj četvrtini od 47 poena, nakon što su u trećoj dali samo 20.

„Mislim da smo u četvrtoj četvrtini u različitim trenucima izgubili svoj ritam,“ rekao je trener Sansa Džordan Ot o slomu. „U tom trenutku, samo morate da povratite prisebnost, malo bolje odigrate u napadu i da napravite jedno zaustavljanje, pa da se lopta počne okretati u vašu korist.“

Pojačanje iz međucezone, Dilon Bruks, postigao je najboljih 34 poena u sezoni, dok je Devin Buker dodao 27 za Finiks.

Upitan o prosutom vođstvu, eksplozivni Bruks je više želio da govori o sudijama. Finiks je u posljednjih 12 minuta napravio 10 prekršaja, dok je Atlanta imala četiri. Hoksi su u tom periodu šutirali 11/13 sa linije penala, a Sansi 4/5.

„Vidjeh da igramo sedam protiv pet,“ rekao je Bruks. „Emocionalne sudije, donose odluke iz emocija i smješkaju se dok ih donose. To bi trebalo da bude preispitano.“

Bruks je šutirao 14/25 iz igre i pogodio tri trojke — najviše u timu — u svojoj drugoj uzastopnoj fantastičnoj utakmici. U četvrtak je šutirao 12/18 i postigao 32 poena u pobjedi od 133:98 nad gostujućim Indijana Pejsersima.

Finiks je prosječno pobjeđivao sa 18,2 poena razlike tokom svoje serije od pet pobjeda.

Sada ih očekuje Portland, koji je završio gostujuću turneju učinkom 1–4, poražen u nedjelju u produžetku od Dalas Maveriksa sa 138:133.

Privremeni trener Tijago Spliter nije bio zadovoljan što je njegova ekipa propustila prednost koja je iznosila i do 12 poena.

„Želite da igrate naporno svaku utakmicu, ali morate biti i pametniji, pogotovo u odbrani,“ rekao je Spliter.

Šejdon Šarp je postigao sezonu najboljih 36 poena, ali je šutirao samo 12/32. Dvadesetdvogodišnjak je dao više od 30 poena u tri od posljednje četiri utakmice.

Deni Avdija je dodao 29 poena, a Džerami Grant 26 za Trejl Blejzerse. Avdija je prešao granicu od 20 poena u osam uzastopnih utakmica i samo jednom u 13 mečeva nije stigao do te brojke.

Ali izostanak beka Džrua Holideja (desna lista) bio je težak udar, jer je Dalas postigao 33 poena u četvrtoj četvrtini i 20 u produžetku.

Ovo je treći put u petoj utakmici na turneji da je Portland primio najmanje 136 poena.

„Dešava se,“ rekao je Spliter. „Vraćate se osnovama — odbrana, napad, i idete dalje.

„Ovo je NBA. Osamdeset i dvije ovakve utakmice, i odmah imate drugu u seriji. Tako je kako je.“

Trejl Blejzersi u srijedu dočekuju Čikago Bulse.

Još nije poznato hoće li se Holidej vratiti na parket u utorak.

Bek Finiksa Grejson Alen (desni kvadriceps) preskočio je meč protiv Hoksa, a njegov status je i dalje neizvestan.

Finiks i Portland su prošle sezone podijelili seriju od dvije utakmice, pri čemu je domaći tim pobjeđivao u oba navrata.