Pomjeren povratak: Kad je Džabari Parker u Beogradu?

Agencije

16.11.2025

15:01

Foto: Tanjug / AP

Američki košarkaš Partizana Džabari Parker propustio je duel protiv Asvela u Francuskoj zbog hitnog odlaska u Sjedinjene Američke Države, nakon što je dobio tužnu vijest o smrtnom slučaju u porodici.

Parker je, prema informacijama portala "Nova", vijest primio u utorak, baš na dan utakmice protiv Monaka. Ipak, tada je stisnuo zube i zaigrao, a već dan kasnije napustio je Beograd kako bi bio uz svoje najbliže.

Klub mu je bez dileme omogućio odlazak, a prvobitne procjene da bi se mogao vratiti u nedjelju ipak se nisu obistinile.

Sada je poznato da će se u Beograd vratiti u utorak, nakon što je sahrana održana u subotu kasno uveče, zbog čega je povratak pomjeren, piše "Mocart Sport".

Partizan se nalazi u povoljnijoj situaciji jer ovog vikenda nema obaveza u ABA ligi – duel sa Igokeom je odložen – pa Parkerov dolazak dva dana kasnije neće narušiti planove stručnog štaba.

Ekipa Željka Obradovića ima nekoliko dana do narednog izazova protiv Fenerbahčea, što će košarkašu omogućiti da se postepeno uključi u trenažni proces po povratku.

