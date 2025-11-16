Jokić je tripl-dabl kralj NBA lige! Srbin nosio Denver do sedme pobjede u nizu

Košarkaši Denver Nagetsa nastavili su sjajan početak sezone, pa su tako na gostovanju savladali Minesotu 123:112, uz novu sjajnu partiju i tripl-dabl Nikole Jokića.

Najbolji košarkaš današnjice potpuno je prilagodio svoju igru timu, a meč je završio sa 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

Jokić je bio ključni dio svih akcija u napadu i odbrani u presudnim trenucima, dok je Timbervulsima nedostajalo mirnoće da preokrenu meč pred svojom publikom.

Meč je bio potpuno izjednačen tokom većeg dijela. Denver je od starta pratio ritam rivala, koji je bio u vođstvu. Poslije 60:56 na poluvremenu, uslijedila je bolja igra izabranika Dejvida Adelmana, pa je u završnici meč uveden u novi potpuni egal, 87:86.

U trećoj četvrtini viđena je prava košarkaška bitka – serije, trojke i veliki broj izgubljenih lopti na obje strane. Timbervulvsi su poveli trojkom Džejlena Klarka, ali je Denver odgovorio preko raspoloženog Tima Hardaveja Džuniora, koji je uz nekoliko vezanih poena održavao Nagetse u egalu. Jokić je potom ubacio važnu trojku i dodao nekoliko skokova u reketu, a Džamal Marej asistirao u ključnim momentima.

Minesota je pokušavala da se osloni na Edvardsa, Rendla i Gobera – ali je defanzivna postavka Denvera, predvođena Jokićem i Gordonom, u završnici „zaključala“ domaćina.

Do kraja, Denver je pokazao veliko iskustvo, kontrolisao je skok, branio svaki napad i odigrao mnogo čvršće u odbrani. Tako je do polovine četvrte četvrtine prednost gostiju "porasla" na 101:93.

Trener Adelman je u posljednjih nekoliko minuta meča vratio i Nikolu Jokića. Tako, poslije trojke Tima Hardaveja Džuniora i odlične asistencije Jokića, Nagetsi odlaze na +10, a poslije ovog vođstva Vulfsi nisu mogli da se vrate i preokrenu meč u svoju korist, pa je Denver upisao novi trijumf.

Nagetsi su sada na učinku 10–2, dok su Timbervulvsi pali na 8–5.