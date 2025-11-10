Logo
Košarkaši Uralmaša odradili trening u Laktašima

Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима
Košarkaši Igokee i Uralmaša odmjeriće sutra snage u okviru grupe B VTB Basket kupa, a ruski tim pristigao je u Laktaše gdje je odradio i trening uoči utakmice.

Ekipa Rostislava Verguna puna motiva očekuje predstojeći meč, a ima samo riječi hvale o novoformiranom takmičenju pod okriljem VTB lige.

Игокеа Трст-21102025

Košarka

Igokea počinje takmičenje u VTB kupu

“Očekujem dobru utakmicu. Ovo je velika prilika da iskusimo internacionalnu košarku, izbuđeni smo. Pratili smo Igokeu i znamo da su dobar tim, nadam se da možemo da pružimo dobru utakmicu i zabilježimo trijumf.

VTB Basket kup čine najbolje ruske ekipe, uz Igokeu i Megu. Pored Igokee i Uralmaša u grupi B su Zenit i Uniks. Dobroj utakmici sutra nada se Amerikanac Oktevijus Elis koji je prije desetak godina nosio dres Mornara iz Bara.

Košarkaši Uralmaša odradili trening u Laktašima

“Treba da slijedimo plan iz svlačionice, igramo jako i dođemo do pobjede. Ključ je da ostanemo zajedno, držimo se naših uloga i nadamo se da ćemo poštovati dogovor. Mislim da je ovo odlična prilika da vidimo gdje smo” rekao je Elis.

Igokea i Uralmaš sastaju se u utorak u Laktašima sa početkom u 19 časova.

