Obradović: Monako ima kvalitetan tim, pobjede najbolji lijek za izlazak iz krize

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas u Beogradu da Monako ima kvalitetan tim i naveo da su pobjede najbolji lijek za izlazak iz krize.

Košarkaši Partizana će sutra od 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekati Monako u 10. kolu Evrolige.

Za "crno-bijele" na ovoj utakmici neće igrati Karlik Džons, Vanja Marinković, Arijan Lakić i Mario Nakić.

- Monako je tim izuzetnog kvaliteta, koji igra godinama zajedno, uz Danijela Tajsa su doveli i peticu iz Pariza, Kevarijusa Hejsa koji je prisutan u odbrani. Angažovali su i Nikolu Mirotića. Snaga te ekipe je u spoljnim igračima, naravno, sa Majkom Džejmsom, koji ima izvanrednu sezonu, sa 19 poena u prosjeku i mnogo asistencija. Najbitnije je da te kreatore njihove zaustavimo i da igramo odbranu od pika kao što smo igrali u Pireju većim dijelom. Radi se o dobroj napadačkoj ekipi, ali sa odbrambenim reakcijama sa specijalcima, koji pomažu timu na taj način - rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Partizan je doživio četiri poraza na poslednja četiri meča u svim takmičenjima.

- Najbolje za tim su pobjede. Igrali smo odlično protiv Barselone, protiv Dubaija vrlo loše, a protiv Olimpijakosa zaista veliki dio utakmice veoma dobro. Sezona je takva da nemamo ni vremena da tugujemo ili da se radujemo. Ponašamo se kako se ponašamo pred svaku sljedeću utakmicu. Analizirali smo prije svega posljednju četvrtinu protiv Olimpijakosa. Važno je da su sve te odluke na kraju meča, koje su se ispostavile da nisu dobre, pravili igrači kod kojih je morala da bude lopta. To su ljudi koji kreiraju, Dvejn Vašington, Sterling Braun i Šejk Milton. Eventualno visoki ako mislimo da imamo prednost pod košem. Tu nema zamjerki. Vidjeli su sebe, poslije utakmice odmah su dolazili da razgovaraju sa mnom. Naravno da im je žao, svjesni su da je bila velika šansa da pobijedimo u Pireju. Najbolji lijek za situaciju u kojoj se nalazimo da se igra dobro, ali da se pobjijedi - dodao je trener Partizana.

On je govorio i o novim igračima Brunu Fernandu i Niku Kalatesu.

- Uvijek je problem kad igrač dođe usred sezone. Kalatesova adaptacija je u nekoj mjeri lakša, jer mene poznaje i ja njega. On razumije, ima košarkašku inteligenciju. I sa njim dosta razgovaram. Ako dođe u toku sezone, a mora da igra preko 30 minuta odmah, jasno vam je koliko je teška situacija. Milton je takođe novi, a imao je nesreću da mesec dana ne bude u timu zbog povrede. Izuzetno inteligentan igrač, u njega imam maksimalno povjerenje. Što se tiče Fernanda, problem je što ga koristim na dvije različite pozicije, četiri i pet. Onda nije lako da se zapamte svi detalji. Pokušavam da pojednostavim igru kad je on na terenu, što se tiče napada. Odbrana je lakša, mada i tu ima u pojedinim trenucima reakcija koje nisu dogovorene. Njihova želja i odnos prema treningu je dobra - rekao je trener Partizana.

Evroliga je takva da nema mnogo vremena da se radi, naveo je Obradović.

- Poslije izuzetno napornog puta iz Dubaija, igračima sam pustio cijelu utakmicu, da vide kako smo izgledali. I onda sam ih odveo na trening, bilo je povuci, potegni da li da se trenira. Ubijedio sam ih nam je potrebno 20 minuta da se trenira kako bi sutra ujutru bilo bolje. Pristali su i to je dalo rezultat, odrazilo se na igru protiv Olimpijakosa. Nažalost, nemamo vremena. Stalno je tako. Ja sam za to da igračima dam dan odmora, ali ako je potrebno da se to preskoči, probaću i tako da radim", izjavio je Obradović.

Košarkaši Partizana Vanja Marinković i Džabari Parker su propustili meč protiv Olimpijakosa.

- Lakić je na treningu dobio udarac u rame. Srećom, nije ozbiljno, ali su doktori preporučili mirovanje i neće biti u timu. Drugi povrijeđen igrač je kapiten, Marinković. Osjeća se malo bolje, ali nije dovoljno da trenira i igra. Parker je bio bolestan i sada je u redu. Trenirao je najnormalnije - istakao je Obradović.

On je prokomentarisao ovosezonski učinak Džabarija Parkera.

- Postoje stručnjaci, ljudi zaista sposobni da objasne nešto. Tehnološka era i društvene mreže - pogubno je za svakog čovjeka. Zamislite onda igrače koji su stalno prisutni tamo. Mene to ne zanima, neko će reći da sam starog kova. Kad bih se time bavio, imalo bi strašno negativan uticaj na moj posao. Ja informacije pronalazim na druge načine. Šta se piše po društvenim mrežama i sajtovima niti mogu, niti želim da utičem. U ovoj eri imate one koji će reći sve najbolje i one koji će reći sve najgore o Parkeru. A ja mogu da kažem da je on jedan od igrača koji apsolutno na treningu radi tako da daje sve od sebe. Da li je do sada mogao da igra bolje i pomogne više timu - mislim da da. Ali, tu je, trenira i to je preduslov za svakoga - rekao je Obradović.

Trener Partizana je odgovorio na pitanje zašto Aleksej Pokuševski ne dobija minute na posljednjim utakmicama.

- Ne postoji nijedna druga odluka osim one koja je uvijek najvažnija, da ja isključivo vodim računa o interesu tima. Moja procjena, moja odgovornost. On igra dobro, ponaša se na treninzima dobro. Nikakav problem - zaključio je Obradović.

Monako je u dosadašnjem dijelu sezone u Evroligi zabilježio šest pobjeda i tri poraza, dok Partizan ima skor 3/6.