Amad Rori novi igrač KK Igokea

Autor:

Nikola Lučić

10.11.2025

10:18

Малик Рори
Foto: KK Igokea

Amad Rori novi je igrač KK Igokea, a u tim Nenada Stefanovića stiže iz portugalske Benfike.

Nakon povrede Džekvana Luisa Igosi su krenuli u potragu za pojačanjem na poziciji organizatora igre, a Rori se vraća u ABA ligu pošto je prije dvije sezone nosio dres ekipe

Mege.

Američki plejmejker rođen je 1995 . i visok 185 cm. Svoju evropsku karijeru započeo je u kiparskom Keravnosu, a zatim je nosio i dresove francuskog Elan Šalona, mađarskog Egis Körmenda, bugarskog Balkana i njemačkog Braunšvajga.

U nastavku sezone košarkaše Igokee očekuju brojni izazovi, a prvi je na programu već sutra od 19 časova u Laktašima kada u okviru prvog kola VTB Basket kupa gostuje ruski Uralmaš.

KK Igokea

