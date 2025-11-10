Amad Rori novi igrač KK Igokea

Autor:Nikola Lučić
10.11.2025
10:18
Komentari:0
Amad Rori novi je igrač KK Igokea, a u tim Nenada Stefanovića stiže iz portugalske Benfike.
Nakon povrede Džekvana Luisa Igosi su krenuli u potragu za pojačanjem na poziciji organizatora igre, a Rori se vraća u ABA ligu pošto je prije dvije sezone nosio dres ekipe
Mege.
Američki plejmejker rođen je 1995 . i visok 185 cm. Svoju evropsku karijeru započeo je u kiparskom Keravnosu, a zatim je nosio i dresove francuskog Elan Šalona, mađarskog Egis Körmenda, bugarskog Balkana i njemačkog Braunšvajga.
U nastavku sezone košarkaše Igokee očekuju brojni izazovi, a prvi je na programu već sutra od 19 časova u Laktašima kada u okviru prvog kola VTB Basket kupa gostuje ruski Uralmaš.
