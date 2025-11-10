Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

10.11.2025
OpenAI na svojoj stranici upozorava korisnike da ne dijele osjetljive informacije, a Google savjetuje korisnicima Geminija da ne unose povjerljive podatke.
Iako mnogi korisnici ChatGPT traže pomoć za razne stvari – od terapije za parove do pisanja profesionalnih e-mailova ili čak pretvaranja slika svojih kućnih ljubimaca u ljude – korištenje umjetne inteligencije sa sobom nosi i određene rizike u pogledu privatnosti. Kako prenosi New York Post, prema riječima Dženifer King, stručnjakinje za umjetnu inteligenciju s Instituta Stanford, sve što upišete u chatbot potencijalno može postati javno, jer u trenutku kada unesete podatke – gubite vlasništvo nad njima.
Upravo zbog toga važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila kada komunicirate s AI chatbotom. Na svojoj stranici OpenAI upozorava korisnike da ne dijele osjetljive informacije, a Google savjetuje korisnicima Geminija da ne unose povjerljive podatke.
Ako želite i dalje koristiti chatbotove bez ugrožavanja privatnosti, stručnjaci preporučuju korištenje jakih lozinki, višefaktorske autentifikacije i redovno brisanje istorije razgovora. Neke kompanije, poput Anthropica, navode da se podaci obrisani s platforme trajno brišu nakon 30 dana. Iako AI može olakšati mnoge zadatke, uvijek se pridržavajte osnovnih smjernica zaštite privatnosti kako biste izbjegli moguće prijetnje, prenosi Večernji.hr.
