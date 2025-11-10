Logo
Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

10.11.2025

10:08

Komentari:

Ових пет информација никада немојте дијелити с умјетном интелигенцијом
Foto: Pexel/ThisIsEngineering

OpenAI na svojoj stranici upozorava korisnike da ne dijele osjetljive informacije, a Google savjetuje korisnicima Geminija da ne unose povjerljive podatke.

Iako mnogi korisnici ChatGPT traže pomoć za razne stvari – od terapije za parove do pisanja profesionalnih e-mailova ili čak pretvaranja slika svojih kućnih ljubimaca u ljude – korištenje umjetne inteligencije sa sobom nosi i određene rizike u pogledu privatnosti. Kako prenosi New York Post, prema riječima Dženifer King, stručnjakinje za umjetnu inteligenciju s Instituta Stanford, sve što upišete u chatbot potencijalno može postati javno, jer u trenutku kada unesete podatke – gubite vlasništvo nad njima.

Upravo zbog toga važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila kada komunicirate s AI chatbotom. Na svojoj stranici OpenAI upozorava korisnike da ne dijele osjetljive informacije, a Google savjetuje korisnicima Geminija da ne unose povjerljive podatke.

Evo pet stvari koje nikada ne biste smjeli dijeliti s ChatGPT-om ili sličnim chatbotovima:

  • Nikada nemojte dijeliti informacije koje mogu otkriti vaš identitet, kao što su broj lične karte, podatke s vozačke dozvole, pasoša, datum rođenja, adresu ili broj telefona. Iako neki chatbotovi pokušavaju prepoznati i ukloniti osjetljive informacije, najbolje je potpuno ih izbjegavati. "Naš cilj je da naši AI modeli uče o svijetu, a ne o osobama", rekla je PR OpenAI-a.
  • Zdravstveni podaci zaštićeni su zakonima o privatnosti, ali AI chatbotovi obično nemaju tu zaštitu. Ako trebate pitati ChatGPT za interpretaciju medicinskih nalaza, King savjetuje da prethodno izrežete ili uredite dokument, ostavljajući samo rezultate testova.
  • Nikada ne dijelite brojeve svojih bankovnih računa, investicija ili drugih financijskih podataka jer bi ih mogli hakovati i iskoristiti za pristup vašim sredstvima.
  • Iako bi se mogli pojaviti razlozi za dijeljenje korisničkih imena i lozinki zbog sposobnosti chatbota da obavi korisne zadatke, oni ne štite podatke o vašim računima. Najbolje je koristiti upravljač lozinki za pohranu tih podataka.
  • Ako koristite ChatGPT ili druge chatbotovo za posao, poput pisanja e-mailova ili uređivanja dokumenata, postoji rizik da slučajno otkrijete podatke o klijentima ili poslovne tajne. Neke kompanije koriste vlastite verzije AI ili imaju sigurnosne zaštite za ovakve slučajeve.

Ako želite i dalje koristiti chatbotove bez ugrožavanja privatnosti, stručnjaci preporučuju korištenje jakih lozinki, višefaktorske autentifikacije i redovno brisanje istorije razgovora. Neke kompanije, poput Anthropica, navode da se podaci obrisani s platforme trajno brišu nakon 30 dana. Iako AI može olakšati mnoge zadatke, uvijek se pridržavajte osnovnih smjernica zaštite privatnosti kako biste izbjegli moguće prijetnje, prenosi Večernji.hr.

