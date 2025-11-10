Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

OpenAI na svojoj stranici upozorava korisnike da ne dijele osjetljive informacije, a Google savjetuje korisnicima Geminija da ne unose povjerljive podatke.

Iako mnogi korisnici ChatGPT traže pomoć za razne stvari – od terapije za parove do pisanja profesionalnih e-mailova ili čak pretvaranja slika svojih kućnih ljubimaca u ljude – korištenje umjetne inteligencije sa sobom nosi i određene rizike u pogledu privatnosti. Kako prenosi New York Post, prema riječima Dženifer King, stručnjakinje za umjetnu inteligenciju s Instituta Stanford, sve što upišete u chatbot potencijalno može postati javno, jer u trenutku kada unesete podatke – gubite vlasništvo nad njima.

Upravo zbog toga važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila kada komunicirate s AI chatbotom. Na svojoj stranici OpenAI upozorava korisnike da ne dijele osjetljive informacije, a Google savjetuje korisnicima Geminija da ne unose povjerljive podatke.

Evo pet stvari koje nikada ne biste smjeli dijeliti s ChatGPT-om ili sličnim chatbotovima:

Nikada nemojte dijeliti informacije koje mogu otkriti vaš identitet, kao što su broj lične karte, podatke s vozačke dozvole, pasoša, datum rođenja, adresu ili broj telefona. Iako neki chatbotovi pokušavaju prepoznati i ukloniti osjetljive informacije, najbolje je potpuno ih izbjegavati. "Naš cilj je da naši AI modeli uče o svijetu, a ne o osobama", rekla je PR OpenAI-a.

Zdravstveni podaci zaštićeni su zakonima o privatnosti, ali AI chatbotovi obično nemaju tu zaštitu. Ako trebate pitati ChatGPT za interpretaciju medicinskih nalaza, King savjetuje da prethodno izrežete ili uredite dokument, ostavljajući samo rezultate testova.

Nikada ne dijelite brojeve svojih bankovnih računa, investicija ili drugih financijskih podataka jer bi ih mogli hakovati i iskoristiti za pristup vašim sredstvima.

Iako bi se mogli pojaviti razlozi za dijeljenje korisničkih imena i lozinki zbog sposobnosti chatbota da obavi korisne zadatke, oni ne štite podatke o vašim računima. Najbolje je koristiti upravljač lozinki za pohranu tih podataka.

Ako koristite ChatGPT ili druge chatbotovo za posao, poput pisanja e-mailova ili uređivanja dokumenata, postoji rizik da slučajno otkrijete podatke o klijentima ili poslovne tajne. Neke kompanije koriste vlastite verzije AI ili imaju sigurnosne zaštite za ovakve slučajeve.

Ako želite i dalje koristiti chatbotove bez ugrožavanja privatnosti, stručnjaci preporučuju korištenje jakih lozinki, višefaktorske autentifikacije i redovno brisanje istorije razgovora. Neke kompanije, poput Anthropica, navode da se podaci obrisani s platforme trajno brišu nakon 30 dana. Iako AI može olakšati mnoge zadatke, uvijek se pridržavajte osnovnih smjernica zaštite privatnosti kako biste izbjegli moguće prijetnje, prenosi Večernji.hr.