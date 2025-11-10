Tesla precizno predvidio kako će svijet izgledati 2035. godine

Nikola Tesla, jedan od najvećih umova 20. vijeka, nije bio samo pronalazač, već i vizionar. U prvim decenijama prošlog vijeka, na predavanjima i u intervjuima, Tesla je predvidio brojne stvari koje oblikuju našu svakodnevicu danas.

Tesla je još tada govorio o pametnim uređajima za masovnu komunikaciju, o bežičnom prenosu energije i inovacijama koje će promijeniti svijet. Njegove ideje iz tog vremena i dalje zadivljuju svojom dalekovidnošću.

Predvidio mobilne telefone

Još 1926. godine Tesla je govorio o mogućnosti da ljudi komuniciraju putem malih uređaja sposobnih da prenose slike i zvuk na veliku udaljenost.

„Kroz televiziju i telefoniju savršeno ćemo se vid‌jeti i čuti kao da smo licem u lice, uprkos udaljenosti od hiljada kilometara. Čovjek će moći da ga nosi u džepu prsluka“, rekao je tada Tesla.

U vrijeme kada su komunikacije bile ograničene na telegrafske i telefonske linije, ova izjava je bila zapanjujuće futuristička.

Prije 90 godina govorio o životnoj sredini

Tesla je 1935. godine predvidio potrebu za institucionalizovanom zaštitom životne sredine. On je govorio o zagađenju kao izazovu koji će biti nezamisliv za buduće generacije:

„Zagađenje naših plaža kakvo danas postoji oko Njujorka izgledaće nezamislivo našoj d‌jeci i unucima, baš kao što nam se čini život bez tekuće vode.“

Njegova predviđanja materijalizovana su 1970. godine, kada je osnovana Agencija za zaštitu životne sredine (EPA).

Znanje ispred vojnih pobjeda

Tesla je vjerovao da će buduće generacije više cijeniti znanje i naučni napredak nego vojne pobjede.

„Biće slavnije boriti se protiv neznanja nego umrijeti na bojnom polju. Otkriće novih naučnih istina biće važnije od prepirke diplomata“, izjavio je 1935. godine, promovišući viziju svijeta u kojem obrazovanje i istraživanje postaju prioriteti.

Uspon ženskog intelekta i novog društva

Jedno od njegovih najintrigantnijih predviđanja ticalo se društvene uloge žene.

Još 1926. Tesla je tvrdio da će žene steći superiornost u obrazovanju i naučnim dostignućima:

„Ova borba ljudske žene za ravnopravnost polova završiće se novim polnim poretkom, sa ženom kao superiornom.“

Njegove riječi bile su daleko ispred vremena i predvid‌jele su promjene koje su se počele dešavati decenijama kasnije.

Automatizacija i roboti

Tesla je bio među prvim misliocima koji su ozbiljno razmotrili mogućnost robota i automatizacije.

„Rješenje naših problema nije u uništavanju, već u ovladavanju mašinom… Bezbroj aktivnosti koje i dalje obavljaju ljudske ruke obavljaće automati… U dvadeset prvom vijeku robot će zauzeti mjesto robovskog rada“, predvidio je on 1935. godine.

Danas, sa razvojem vještačke inteligencije i robotike, te riječi zvuče proročanski.

Leteće mašine i globalno razumijevanje

Tesla je predvidio i razvoj letećih mašina koje ne bi koristile gorivo, što bi moglo dovesti do većeg međunarodnog razumijevanja i saradnje.

„Biće politički delotvoran usklađivanjem međunarodnih interesa; stvoriće razumijevanje umjesto razlika“, izjavio je 1926. godine, nagoveštavajući da tehnička dostignuća mogu pomoći u izgradnji mira.

Bežični prenos informacija – digitalni svijet

Dok su vijesti u njegovo vrijeme dolazile isključivo putem štampe, Tesla je zamišljao svijet u kome se informacije prenose bežično, direktno u naše domove.

„Moći ćemo da prisustvujemo i čujemo događaje – inauguraciju predsjednika, razaranja zemljotresa ili teror bitke, baš kao da smo prisutni“, izjavio je on još 1926. godine.

Bežični prenos energije

Drugi aspekt njegovog predviđanja bio je koncept bežičnog prenosa energije. Tesla je rekao:

„Kada bežični prenos energije postane komercijalan, transport i prenos će biti revolucionisani. Filmovi se već prenose bežično na kratkim udaljenostima. Kasnije će udaljenost biti neograničena.“

Ova vizija nastavlja da inspiriše istraživanja u oblasti bežičnog punjenja i distribucije energije danas.

Čitanje misli: granica između nauke i filozofije

Tesla je 1933. godine iznio teoriju prema kojoj bi se slike iz ljudskog uma mogle reflektovati i analizirati:

„Predmeti koje čovjek zamišlja jasno bi se reflektovali na ekranu kako se formiraju, i na taj način bi se mogla pročitati svaka misao pojedinca. Naši umovi bi tada zaista bili kao otvorene knjige.“

Iako je ova ideja još uvijek u domenu futurizma, savremena neurotehnologija već istražuje slične mogućnosti.

Nikola Tesla nije bio samo inovator, već i istinski vizionar čiji su pogledi na budućnost oblikovali temelje današnjeg svijeta. Njegove riječi i dalje inspirišu naučnike, inženjere i mislioce širom svijeta, pokazujući kako genije može da vidi daleko ispred svog vremena, prenosi Žena Blic.