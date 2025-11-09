Logo
Large banner

Širi se nova prevara: Ovu poruku na WhatsAppu ne otvarajte

09.11.2025

10:19

Komentari:

0
Vocap telefon
Foto: Anton/Pexels

Naizgled bezazlena poruka koja ovih dana kruži WhatsAppom zapravo može biti opasna prevara. Kako upozorava Fenix Magazin, sve više korisnika dobija poruke s tekstom poput "Jesi li to ti?" ili "Poznaješ li ovu fotografiju?" uz priloženu sliku.

Iako takve poruke bude znatiželju, upravo na to i računaju prevaranti.

Kako navodi portal Futurezone, iza takvih slika često se kriju zaražene ili manipulativne datoteke.

One mogu zaraziti telefon i hakerima omogućiti pristup osjetljivim podacima. Posebno je opasno to što u nekim slučajevima dovoljno je samo da se prikaže automatski pregled slike, bez da korisnik klikne na nju.

Kriminalci koriste propuste u načinu na koji WhatsApp obrađuje slike i video snimke. Manipulišu procesom tzv. "parsiranja" (analize medijskog sadržaja), pa se zlonamjerni kod može pokrenuti u pozadini — i to bez ikakvog klika korisnika, prenosi Fenix Magazin.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Nauka i tehnologija

Zašto se na telefonu prikazuje pun signal iako internet veza jedva radi?

Jednom kada se zloćudni softver aktivira, hakeri mogu čitati vaše poruke, doći do spremljenih lozinki ili preuzeti kontrolu nad uređajem. Šteta često ostaje neprimijećena dok se ne otkrije krađa identiteta ili zloupotreba računa.

Ova prevara nije jedina. WhatsApp upozorava i na druge trikove:

- poruke od "prijatelja" ili "članova porodice" koji traže novac,

- lažna poslovna ponuda s "lakom zaradom od kuće",

- investicione prevare i kripto ponude s minimalnim rizikom.

U pravilu, takve poruke sadrže pravopisne greške, traže klik na link ili lične podatke.

Kako se zaštititi

Najbolja zaštita počinje u postavkama WhatsAppa:

Idite na Postavke > Pohrana i podaci > Automatsko preuzimanje medija

Isključite automatsko preuzimanje datoteka.

Tako sami odlučujete koje slike i video snimke želite preuzeti - a sumnjivi sadržaji ostaće blokirani.

Takođe, redovno ažurirajte sistem i aplikaciju kako biste zatvorili bezbjednosne propuste.

Šta učiniti ako ste već kliknuli?

Ako ste već otvorili sumnjivu poruku ili sliku:

Odmah blokirajte broj i prijavite kontakt.

Provjerite ima li neuobičajenih aktivnosti na telefonu (nepoznate aplikacije, promet podataka).

Promijenite lozinke za e-mail, društvene mreže i internetsko bankarstvo.

Ako sumnjate na krađu podataka, obratite se policiji.

Ako poruka zvuči „predobro da bi bila istinita“ ili vam d‌jeluje sumnjivo – ne otvarajte je i potvrdite s pošiljaocem drugim putem.

Podijeli:

Tagovi:

Vocap

Internet prevara

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Зашто се на телефону приказује пун сигнал иако интернет веза једва ради?

Nauka i tehnologija

Zašto se na telefonu prikazuje pun signal iako internet veza jedva radi?

2 h

0
Ново истраживање показало: И мушкарцима откуцава биолошки сат

Nauka i tehnologija

Novo istraživanje pokazalo: I muškarcima otkucava biološki sat

20 h

0
Нови мистериозни објекат у свемиру пронашао Србин

Nauka i tehnologija

Novi misteriozni objekat u svemiru pronašao Srbin

21 h

0
Откриће нових врста водоземаца изненадило научнике

Nauka i tehnologija

Otkriće novih vrsta vodozemaca iznenadilo naučnike

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner