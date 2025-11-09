Širi se nova prevara: Ovu poruku na WhatsAppu ne otvarajte

Naizgled bezazlena poruka koja ovih dana kruži WhatsAppom zapravo može biti opasna prevara. Kako upozorava Fenix Magazin, sve više korisnika dobija poruke s tekstom poput "Jesi li to ti?" ili "Poznaješ li ovu fotografiju?" uz priloženu sliku.

Iako takve poruke bude znatiželju, upravo na to i računaju prevaranti.

Kako navodi portal Futurezone, iza takvih slika često se kriju zaražene ili manipulativne datoteke.

One mogu zaraziti telefon i hakerima omogućiti pristup osjetljivim podacima. Posebno je opasno to što u nekim slučajevima dovoljno je samo da se prikaže automatski pregled slike, bez da korisnik klikne na nju.

Kriminalci koriste propuste u načinu na koji WhatsApp obrađuje slike i video snimke. Manipulišu procesom tzv. "parsiranja" (analize medijskog sadržaja), pa se zlonamjerni kod može pokrenuti u pozadini — i to bez ikakvog klika korisnika, prenosi Fenix Magazin.

Jednom kada se zloćudni softver aktivira, hakeri mogu čitati vaše poruke, doći do spremljenih lozinki ili preuzeti kontrolu nad uređajem. Šteta često ostaje neprimijećena dok se ne otkrije krađa identiteta ili zloupotreba računa.

Ova prevara nije jedina. WhatsApp upozorava i na druge trikove:

- poruke od "prijatelja" ili "članova porodice" koji traže novac,

- lažna poslovna ponuda s "lakom zaradom od kuće",

- investicione prevare i kripto ponude s minimalnim rizikom.

U pravilu, takve poruke sadrže pravopisne greške, traže klik na link ili lične podatke.

Kako se zaštititi

Najbolja zaštita počinje u postavkama WhatsAppa:

Idite na Postavke > Pohrana i podaci > Automatsko preuzimanje medija

Isključite automatsko preuzimanje datoteka.

Tako sami odlučujete koje slike i video snimke želite preuzeti - a sumnjivi sadržaji ostaće blokirani.

Takođe, redovno ažurirajte sistem i aplikaciju kako biste zatvorili bezbjednosne propuste.

Šta učiniti ako ste već kliknuli?

Ako ste već otvorili sumnjivu poruku ili sliku:

Odmah blokirajte broj i prijavite kontakt.

Provjerite ima li neuobičajenih aktivnosti na telefonu (nepoznate aplikacije, promet podataka).

Promijenite lozinke za e-mail, društvene mreže i internetsko bankarstvo.

Ako sumnjate na krađu podataka, obratite se policiji.

Ako poruka zvuči „predobro da bi bila istinita“ ili vam d‌jeluje sumnjivo – ne otvarajte je i potvrdite s pošiljaocem drugim putem.