Zašto se na telefonu prikazuje pun signal iako internet veza jedva radi?

Prema izvještaju portala Android Authority, Android telefoni često namjerno prikazuju jači signal nego što on zapravo jeste.

U kodu Android sistema postoji opcija nazvana KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL, koja omogućava da se korisniku prikaže dodatna “crtica” signala. Ova funkcija postoji još od 2017. godine, kada je Gugl prešao sa četiri na pet crtica za prikaz jačine signala.

Iz kompanije Gugl poručuju da većina mobilnih operatera zahtijeva aktiviranje ove opcije, i da nije u pitanju prevara, već pokušaj da se spriječi situacija u kojoj korisnik vidi “nula crtica”, iako i dalje ima minimalnu vezu, što može biti ključno u hitnim slučajevima.

Ipak, ova kozmetička promjena znači da pune crtice ne garantuju dobru konekciju. U praksi, signal može da bude slab iako indikator izgleda savršeno.

Za one koji žele tačnije informacije, pravo stanje veze može se provjeriti u podešavanjima telefona, odlaskom u Settings > About phone > SIM status, gdje se vidi jačina signala izražena u decibelima (dBm). Vrijednosti oko -65 dBm znače odličan signal, dok one ispod -110 dBm ukazuju na lošu vezu.