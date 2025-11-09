Logo
Zašto se na telefonu prikazuje pun signal iako internet veza jedva radi?

Izvor:

B92

09.11.2025

09:29

Komentari:

0
Зашто се на телефону приказује пун сигнал иако интернет веза једва ради?
Foto: Pixabay / lukgehr

Prema izvještaju portala Android Authority, Android telefoni često namjerno prikazuju jači signal nego što on zapravo jeste.

U kodu Android sistema postoji opcija nazvana KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL, koja omogućava da se korisniku prikaže dodatna “crtica” signala. Ova funkcija postoji još od 2017. godine, kada je Gugl prešao sa četiri na pet crtica za prikaz jačine signala.

Јелена Егорова

Scena

Digla se prašina: Ko je Mongolka Jelena koja će predstavljati Srbiju na Mis Univerzuma

Iz kompanije Gugl poručuju da većina mobilnih operatera zahtijeva aktiviranje ove opcije, i da nije u pitanju prevara, već pokušaj da se spriječi situacija u kojoj korisnik vidi “nula crtica”, iako i dalje ima minimalnu vezu, što može biti ključno u hitnim slučajevima.

Ipak, ova kozmetička promjena znači da pune crtice ne garantuju dobru konekciju. U praksi, signal može da bude slab iako indikator izgleda savršeno.

MIODRAG-LINTA-100925

Republika Srpska

Linta: Hrvatska duboko zarobljena u ustaškoj i genocidnoj prošlosti

Za one koji žele tačnije informacije, pravo stanje veze može se provjeriti u podešavanjima telefona, odlaskom u Settings > About phone > SIM status, gdje se vidi jačina signala izražena u decibelima (dBm). Vrijednosti oko -65 dBm znače odličan signal, dok one ispod -110 dBm ukazuju na lošu vezu.

Android

internet

Komentari (0)
