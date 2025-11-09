Logo
U Rijeci pokušan napad na djecu iz Srbije, intervenisala policija

09.11.2025

09:09

U Rijeci je sinoć spriječen mogući incident nakon što je hrvatska policija dobila dojavu o okupljanju sumnjive grupe u blizini Centra Zamet, gdje se održava prvenstvo Balkana u karateu, a meta navodnog napada trebala su da budu djeca, takmičari iz Srbije, saznaje "Net.hr".

Prema nezvaničnim informacijama, brzom intervencijom policije sve je prošlo bez incidenta, navodi hrvatski portal.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da su postupali po dojavi o okupljanju grupe osoba oko sportske dvorane, a na mjestu događaja zatekli su više osoba, među kojima je bilo i desetak maloljetnika.

Hrvatska policija je saopštila da nije bilo ni verbalnog ni fizičkog sukoba, a nije zabilježena ni materijalna šteta.

- Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, kao i postojanja eventualnih protivpravnih ponašanja - saopšteno je iz policije.

U Rijeci se od danas održava takmičenje za kadete, juniore i mlađe seniore u karateu, na kojem učestvuje više od 1.200 takmičara iz Hrvatske, Albanije, BiH, Bugarske, Kipra, Grčke, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovenije, Turske, navodi hrvatski portal.

