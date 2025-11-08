Logo
Na Splitskoj Rivi protest pripadnika Torcide zbog hapšenja devet izgrednika

Izvor:

Tanjug

08.11.2025

12:40

Komentari:

0
Протест на сплитској ривијери
Foto: YouTube/Screenshot/Index Video

Danas prije podne je u Splitu počeo protest navijača FK Hajduk, takozvane Torcide, zbog hapšenja devet osoba koje su učestvovale u incidentu na manifestaciji Dani srpske kulture u gradskom kvartu Blatine.

Na početku protesta koji je nazvan "Što se krvlju brani, ne pušta se lako" intonirana je hrvatska himna i za sada nema incidenata, prenosi agencija HINA.

policija rotacija

Hronika

Na granici zaplijenjeno tri kilograma kokaina iz Slovenije, trebao završiti u BiH

Protestu navijačke grupe Torcida na Splitskoj Rivi priključili su se pripadnici drugih navijačkih grupa, gdje je raspoređen veliki broj pripadnika policije, a događaj snimaju četiri drona, dok jedan policijski brod patrolira lukom.

Navijačka grupa Torcida je nakon hapšenja osumnjičenih na Blatinama među kojima su bili i neki navijači i učesnici rata 1990-tih odlučila da organizuje demonstracije uz podršku desničarskih nacionalističkih grupa iz raznih dijelova Hrvatske.

Incident u splitskom kvartu Blatine dogodio se u ponedjeljak uveče kada je grupa muškaraca obučenih u crno i maskirani, upala u prostorije u kojime je trebalo da počne manifestacija posvećena srpskoj kulturi.

Деопонија-смеће-270925

Banja Luka

Smetlišta "niču" gdje stignu: Mještani banjalučkog naselja ogorčeni

U prostoriji je bilo osam devojaka i mladića članova KUD-a iz Novog Sada, nekoliko starijih ljudi kojima su masikrani muškarci naredili da napuste prostoriju zbog čega program nije ni održan.

Nakon što je incident prijavljen policiji u sredu su uhapšena trojica, a u četvrtak još šestorica izgrednika starosti od 23 do 59 godina.

Dežurni istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio je uhapšenima jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućnosti da će uticati na svejdoke ili da će ponoviti krivično djelo koje im se stavlja na teret.

СНСД плакат

Republika Srpska

SNSD počeo predizbornu kampanju lijepljenjem prvog plakata

Uhapšeni su osumnjičeni za krivična djela nasilničko ponašanje i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Tagovi:

Hrvatska

Split

