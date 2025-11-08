На граници заплијењено три килограма кокаина из Словеније, требао завршити у БиХ

08.11.2025
12:35
Коментари:0
Гранична полиција Босне и Херцеговине на граници са Хрватском заплијенила је три килограма кокаина. Полиција је привела Санела Бегић, Денија Алибабића и Адија Абдихоџића, пише Истрага.ба.
Дрога која је набављена у Словенији с намјером да се пребаци у БиХ, пронађена је у једном од два аутомобила марке Шкода и Цупра у којима су се налазила три припадника међународне криминалне групе за коју се сумња да је повезана са Дином Музаферовићем Цезаром.
Дрогу је открио полицијски пас. Кокаин је био скривен испод пластике од мјењача у аутомобилу марке Шкода, којим је управљао Бегић.
Кокаин је био скривен испод пластике од мјењача у аутомобилу марке Шкода.
Осумњичени су унутар возила направили посебну просторију. Полиција сама није могла приступити простору гдје је била скривена те затражили помоћ аутомеханичара из Шкодиног сервиса.
