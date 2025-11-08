Порасла цијена товљеника у Српској

Извор:
До прије десетак дана, жива вага товљеника у Републици Српској коштала је од 4,5 до 5 КМ.
Протеклих дана, посебно преко огласа, узгајивачи товне свиње нуде по 5 КМ, па све до 5,5-6 КМ.
Практично, свиња од неких 180 килограма у просјеку кошта скоро 1.000 КМ.
Разлог пораста цијене товљеника је приближавање сезоне свињокоља, а фармери настоје да искористе овај период и што више зараде.
Подсјетимо, чим стегну први мразеви, отприлике у другој половини новембра, у Српској креће сезона свињокоља.
Ријеч је о традицији коју Срби дуго његују, а која је прилика да се породица и пријатељи окупе, те да уз дружење и добро расположење припреме месо за зиму.
Интересовање за товљенике већ је порасло, тако да се домаћини увелико распитују гдје има дебелих и квалитетних свиња и која је њихова цијена.
То и јесте разлог што цијена ових животиња иде горе.
Како кажу у Удружењу узгајивача свиња Српске, свињокољ ће кренути чим захлади.
"Људи се већ увелико интересују за ову робу", рекао је за Српскаинфо предсједник овог удружења Мишо Маљчић.
Према његовим ријечима, цијена товних свиња је нешто виша него претходних мјесеци.
До тога је дошло због повећане тражње која ће трајати све до почетка децембра.
У овом периоду, најтраженије свиње тежине од 140 до 200 килограма.
"Осим товљеника, грађани су заинтересовани и за полутке, јер тако добију чисто месо које расоле и послије суше", поручио је Маљчић.
Примјера ради, у овом периоду прије 4 године, килограм живе ваге товљеника коштао је око 3,2 КМ.
