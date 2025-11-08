Logo
Егић честитао Митровдан - крсну славу БОРС-а

08.11.2025

Егић честитао Митровдан - крсну славу БОРС-а

Поводом Митровдана - Крсне славе Борачке организације Републике Српске, руководству БОРС-а, као и свим борцима, упућујем искрене честитке, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић.

- Храброст коју су борци показали у најпресуднијим моментима за Републику Српску и српски народ, били су најјаче оружје у војничким редовима. Јединствени и сложни, како тада, тако сви требамо да будемо и данас. Сваког дана, као и Митровдана, сјетимо се хероја које не заборављамо, а који су животима платили слободу и мир које данас имамо. Нека им је вјечна слава и хвала - навео је Егић.

Данијел Егић

