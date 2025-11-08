Putin imenovao Sančika za zamjenika ministra odbrane

Izvor:
Rusije Vladimir Putin imenovao je general-pukovnika Aleksandra Sančika za zamjenika ministra odbrane.
Sančikovo imenovanje objavljeno je u dekretu na veb-sajtu za pravne akte ruske administracije.
Istovremeno, Putin je imenovao zamjenika ministra odbrane Andreja Buligu za zamjenika sekretara ruskog Savjeta bezbjednosti.
