Logo
Large banner

Putin imenovao Sančika za zamjenika ministra odbrane

Izvor:

SRNA

08.11.2025

12:11

Komentari:

0
Путин именовао Санчика за замјеника министра одбране
Foto: Tanjug/AP

Rusije Vladimir Putin imenovao je general-pukovnika Aleksandra Sančika za zamjenika ministra odbrane.

Sančikovo imenovanje objavljeno je u dekretu na veb-sajtu za pravne akte ruske administracije.

senat kongres kapitol

Svijet

Senat odbacio zahtjev, nastavlja se najduža obustava američkih institucija

Istovremeno, Putin je imenovao zamjenika ministra odbrane Andreja Buligu za zamjenika sekretara ruskog Savjeta bezbjednosti.

Podijeli:

Tag:

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сенат одбацио захтјев, наставља се најдужа обустава америчких институција

Svijet

Senat odbacio zahtjev, nastavlja se najduža obustava američkih institucija

1 h

0
Свиња

Društvo

Porasla cijena tovljenika u Srpskoj

1 h

0
Егић честитао Митровдан - крсну славу БОРС-а

Republika Srpska

Egić čestitao Mitrovdan - krsnu slavu BORS-a

1 h

0
Драматични снимци: Италијанска туристичка дестинација под водом

Svijet

Dramatični snimci: Italijanska turistička destinacija pod vodom

1 h

0

Više iz rubrike

Сенат одбацио захтјев, наставља се најдужа обустава америчких институција

Svijet

Senat odbacio zahtjev, nastavlja se najduža obustava američkih institucija

1 h

0
Драматични снимци: Италијанска туристичка дестинација под водом

Svijet

Dramatični snimci: Italijanska turistička destinacija pod vodom

1 h

0
Трамп: Амерички званичници не иду на самит Г20

Svijet

Tramp: Američki zvaničnici ne idu na samit G20

2 h

0
Експлозија у складишту парфема Турска

Svijet

Snažna eksplozija u skladištu parfema: Broje se mrtvi i povrijeđeni

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

13

16

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

13

09

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

13

05

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

13

03

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner