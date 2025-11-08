Egić čestitao Mitrovdan - krsnu slavu BORS-a

08.11.2025
Povodom Mitrovdana - Krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske, rukovodstvu BORS-a, kao i svim borcima, upućujem iskrene čestitke, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.
- Hrabrost koju su borci pokazali u najpresudnijim momentima za Republiku Srpsku i srpski narod, bili su najjače oružje u vojničkim redovima. Jedinstveni i složni, kako tada, tako svi trebamo da budemo i danas. Svakog dana, kao i Mitrovdana, sjetimo se heroja koje ne zaboravljamo, a koji su životima platili slobodu i mir koje danas imamo. Neka im je vječna slava i hvala - naveo je Egić.
